باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور، اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس، از ساعت ۱۲ ظهر امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشتماه، تردد تمامی وسایل نقلیه از محدوده مرزنآباد به سمت تهران و کرج (شمال به جنوب) ممنوع خواهد شد.
وی افزود: همچنین در ادامه اجرای محدودیتهای ترافیکی، مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران ـ شمال تا چالوس به صورت یکطرفه در خواهد آمد تا روند تخلیه بار ترافیکی و روانسازی تردد خودروها با سرعت بیشتری انجام شود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: این محدودیتها با هدف مدیریت بار ترافیکی، افزایش ایمنی سفر و تسهیل در عبور و مرور مسافران اعمال شده و تا زمان کاهش حجم ترافیک ادامه خواهد داشت.