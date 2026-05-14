سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از تخریب یک سازه بتنی غیرمجاز شامل پایه پل در منطقه حفاظت شده ورجین و حریم رودخانه جاجرود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا کرمی گفت: در عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست و یگان حفاظت منابع آب شهرستان شمیرانات مشخص شد که افراد ناشناس با هدف تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، اقدام به ساخت پایه پل غیرمجاز بر روی رودخانه جاجرود کرده بودند.
وی ادامه داد: ساخت این پل بتنی در محدوده مذکور با هدف باز کردن مسیر برای فعالیتهای غیرقانونی و تصرف اراضی ملی انجام شده بود که با اقدام سریع و مشترک نیروهای حفاظتی و اخذ دستور قضایی، پیش از بروز تخریب گستردهتر متوقف و تخریب شد.
کرمی تصریح کرد: مناطق حفاظت شده و گونههای جانوری موجود در آنها میراثی طبیعی، ارزشمند و حساس هستند و هرگونه تصرف، ساخت و ساز یا تغییر کاربری در حریم و بستر رودخانه حفاظت شده جاجرود و ورجین، تخلف آشکار و تهدیدی مستقیم برای اکوسیستم منطقه محسوب میشود.
این مقام مسئول افزود: یگانهای حفاظت با هرگونه اقدام پنهانی و غیرقانونی که به تخریب یا تصرف اراضی ملی بینجامد، قاطعانه برخورد خواهند کرد.
او در پایان تأکید کرد: رصد مستمر، پایش میدانی و برخورد قانونی با متخلفان، رویکرد ثابت و غیرقابل اغماض اداره محیط زیست و منابع طبیعی در مناطق حفاظت شده ورجین است.
منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران