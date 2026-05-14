سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از تخریب یک سازه بتنی غیرمجاز شامل پایه پل در منطقه حفاظت شده ورجین و حریم رودخانه جاجرود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا کرمی گفت: در عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست و یگان حفاظت منابع آب شهرستان شمیرانات مشخص شد که افراد ناشناس با هدف تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، اقدام به ساخت پایه پل غیرمجاز بر روی رودخانه جاجرود کرده بودند.

وی ادامه داد: ساخت این پل بتنی در محدوده مذکور با هدف باز کردن مسیر برای فعالیت‌های غیرقانونی و تصرف اراضی ملی انجام شده بود که با اقدام سریع و مشترک نیرو‌های حفاظتی و اخذ دستور قضایی، پیش از بروز تخریب گسترده‌تر متوقف و تخریب شد.

کرمی تصریح کرد: مناطق حفاظت شده و گونه‌های جانوری موجود در آنها میراثی طبیعی، ارزشمند و حساس هستند و هرگونه تصرف، ساخت و ساز یا تغییر کاربری در حریم و بستر رودخانه حفاظت شده جاجرود و ورجین، تخلف آشکار و تهدیدی مستقیم برای اکوسیستم منطقه محسوب می‌شود.

این مقام مسئول افزود: یگان‌های حفاظت با هرگونه اقدام پنهانی و غیرقانونی که به تخریب یا تصرف اراضی ملی بینجامد، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

او در پایان تأکید کرد: رصد مستمر، پایش میدانی و برخورد قانونی با متخلفان، رویکرد ثابت و غیرقابل اغماض اداره محیط زیست و منابع طبیعی در مناطق حفاظت شده ورجین است.

منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، پل غیرمجاز
خبرهای مرتبط
پرندگان؛ پیام آوران صلح و زندگی
علت آلودگی جزیره خارک مشخص شد
نامه معاون رئیس‌جمهور کشورمان به رئیس‌جمهور جدید عراق برای همکاری محیط زیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایول
دست مریزاد
این کارها را بدون فوت وقت درمورد اخلالگران بازار نیز انجام دهید محتکران بی اصل ونصب و دله دزدان بیت المال را دست کم نگیرید که مثل ویروس زیاد می‌شوند
۰
۰
پاسخ دادن
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
مشاوره روان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در روز‌های جنگ
قدردانی معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بنیاد شهید در جنگ تحمیلی رمضان
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
آخرین اخبار
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
قدردانی معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بنیاد شهید در جنگ تحمیلی رمضان
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
مشاوره روان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در روز‌های جنگ
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
اتوبوس و مترو رایگان در تهران تمدید نمی‌شود
دستور رئیس پلیس راهور برای پیگیری ویژه وضعیت سربازی که ۱۴ سال در کماست
کاهش تلفات مسمومیت با گاز در سال ۱۴۰۴
عرفات و منا چشم‌انتظار زائران ایرانی
وضعیت ترافیکی خیابان‌ها و معابر پایتخت در اولین روز هفته
فراخوان مشمولان متولد۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی
آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو
محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر