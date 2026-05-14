باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سالهاست که دانشمندان بر جستجوی مولکولهای خاص به عنوان شاخصهای بالقوه حیات فرازمینی تمرکز کردهاند. با این حال، یک مطالعه جدید روش دیگری را پیشنهاد میکند که ممکن است در شناسایی این نشانهها به همان اندازه مؤثر باشد.
دانشمندان گزارش میدهند که این روش جدید به جستجوی خود مولکولها متکی نیست، بلکه به "سیستم پنهانی" که آنها را به هم متصل میکند، متکی است.
این رویکرد میتواند بسیار مفید باشد زیرا به دانشمندان اجازه میدهد تا به جای تکیه بر ابزارهای تخصصی، با استفاده از یک روش آماری، حیات را در سیارات دیگر جستجو کنند. حتی ممکن است بتوان این الگو را در دادههای ابزارهایی که قبلاً به فضا ارسال شدهاند، شناسایی کرد.
در مطالعه جدید، دانشمندان مفهومی را از بومشناسی که برای اندازهگیری تنوع زیستی استفاده میشود، با محاسبه تعداد گونههای موجود (غنای زیستی) و یکنواختی توزیع آنها (همگنی) قرض گرفتند. سپس آنها این مفهوم را در شیمی فرازمینی به کار بردند و اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب را از مکانهای مختلف، از جمله سیارکها و فسیلها بررسی کردند.
دانشمندان دریافتهاند که نمونههای زیستی (زنده) تفاوت قابل توجهی با نمونههای غیرزیستی (غیرزنده) دارند، به طوری که نمونههای زیستی الگوهای سازمانی متمایزی را نشان میدهند. این تفاوت به آنها اجازه داد تا به طور مداوم و قابل اعتمادی این دو نوع نمونه را از هم جدا کرده و مشاهده کنند که چگونه آثار حیات حفظ میشوند.
حتی نمونههای بسیار تخریبشده - مانند پوستههای تخم دایناسور فسیلشده - نشانههای آماری قابل تشخیصی از حیات فرازمینی را نشان دادند.
دانشمندان خاطرنشان میکنند که هیچ روش واحدی، از جمله این روش جدید، نمیتواند به طور قطعی وجود حیات فرازمینی را اثبات کند. با این حال، آنها امیدوارند که این روش به ابزاری مهم در جستجوی حیات بیگانه تبدیل شود.
فابیان کلاینر، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: روش ما یک راه اضافی برای ارزیابی وجود حیات در خارج از زمین است. اگر تکنیکهای مختلف همگی در یک جهت باشند، آنگاه این روش بسیار قدرتمند میشود.
این مطالعه در مقالهای با عنوان "تنوع مولکولی به عنوان یک نشانگر زیستی" در مجله Nature Astronomy منتشر شد.
منبع: ایندیپندنت