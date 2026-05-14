باشگاه خبرنگاران جوان - در این قاب‌های دل‌انگیز، سرریز شدن آب از آب‌بند به سوی رودخانه فصلی سیمینه‌رود، منظره‌ای تماشایی و زنده از هم‌نشینی آب و طبیعت را رقم زده است؛ صحنه‌ای که طراوت، آرامش و شکوه طبیعت را در کنار هم به تصویر می‌کشد. این جریان روان آب، علاوه بر افزایش زیبایی‌های بصری منطقه، یادآور ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری ارزشمند صالح‌آباد استان همدان در روز‌های پرآب است؛ جایی که طبیعت با تمام شکوه خود، جلوه‌ای خاص و الهام‌بخش می‌آفریند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

