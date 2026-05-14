دکتر ایلیا بارسوکوف، متخصص غدد درونریز، توضیح میدهد که هورمونها تأثیر قابل توجهی بر خواب دارند؛ برخی به بدن کمک میکنند تا به خواب برود، در حالی که برخی دیگر مانع خواب آرام میشوند.
به گفته او، به عنوان مثال، ملاتونین به بدن کمک میکند تا بخوابد، در حالی که افزایش سطح هورمونهای تیروئید، کورتیزول، آدرنالین و نورآدرنالین میتواند منجر به تحریک بیش از حد مداوم و در نتیجه اختلال در خواب شود.
این پزشک خاطرنشان میکند که تأثیر هورمونها بر خواب نباید به عنوان یک فرآیند واحد، بلکه باید از دریچه عملکرد سیستمهای مختلف بدن بررسی شود. برخی از هورمونها مستقیماً در تنظیم خواب نقش دارند، در حالی که برخی دیگر بر هوشیاری، متابولیسم و توانایی فرد در حفظ الگوی خواب طبیعی تأثیر میگذارند.
او میگوید: «اگر بخواهیم در مورد هورمونی که مستقیماً با خواب مرتبط است صحبت کنیم، آن هورمون ملاتونین است. بدن این هورمون را تحت شرایط خاصی تولید میکند، بنابراین آماده شدن برای خواب و ایجاد شرایط لازم برای تولید طبیعی آن مهم است. اول و مهمتر از همه، این به معنای اطمینان از تاریکی کامل، اجتناب از قهوه و سایر محرکها و اجتناب از خوردن غذا درست قبل از خواب است. همچنین مهم است که دو تا سه ساعت قبل از خواب، دستگاههای الکترونیکی را از کودکان دور نگه دارید. تهویه اتاق قبل از خواب نیز توصیه میشود.»
او اشاره میکند که مشکلات خواب نه تنها به تولید ملاتونین، بلکه به سلامت تیروئید نیز مربوط میشود، زیرا هورمونهای آن با سطح هوشیاری و متابولیسم مرتبط هستند. مکانیسم بسته به اختلال متفاوت است: در برخی موارد، ممکن است فرد در به خواب رفتن مشکل داشته باشد، در حالی که در برخی دیگر، الگوی خواب شبانه آنها ممکن است با خوابآلودگی در طول روز مختل شود.
او میگوید: «کیفیت خواب در موارد پرکاری تیروئید به دلیل تحریک بیش از حد، که متابولیسم را تسریع میکند، تحت تأثیر منفی قرار میگیرد و فرد را تحریکپذیر و در به خواب رفتن مشکل ایجاد میکند. در موارد کمکاری شدید تیروئید، فرد مستعد خوابآلودگی است و ممکن است در طول روز یا بعد از ناهار بخوابد که میتواند منجر به مشکل در به خواب رفتن در شب شود.»
این پزشک هورمونهای استرس را به عنوان یکی دیگر از عواملی که میتواند خواب طبیعی را مختل کند، شناسایی میکند. بنابراین، در عصر، فعالیت سیستم عصبی باید به تدریج کاهش یابد و برای دستیابی به این هدف، محرکهای غیرضروری باید قبل از خواب حذف شوند. به همین دلیل، توصیه میشود از وسایل الکترونیکی دوری کنید، یک روال آرامشبخش را حفظ کنید و یک محیط راحت در اتاق خواب ایجاد کنید.
او میگوید: «هورمونهای استرس - کورتیزول، آدرنالین و نورآدرنالین - بر خواب تأثیر منفی میگذارند. بنابراین، سطح آنها معمولاً در عصر کاهش مییابد و صبح هنگام بیدار شدن به اوج خود میرسد. این برای بیدار شدن سریع فرد و حفظ هوشیاری ضروری است. بنابراین، پیروی از عادات سالم خواب بسیار مهم است - در صورت امکان، توصیه میشود تقریباً همزمان به رختخواب بروید. اتاق خواب نیز باید راحت و بدون استرس باشد تا از افزایش ترشح کورتیزول جلوگیری شود.»
