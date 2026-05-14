وزارت جنگ آمريكا به‌ طور ناگهانی اعزام یک تیپ زرهی به لهستان را لغو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنتاگون به‌طور ناگهانی اعزام یک تیپ زرهی به لهستان را لغو کرد؛ اقدامی که بخشی از برنامه کاخ سفید برای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا توصیف شده و حتی برخی مقام‌های نظامی آمریکا را نیز غافلگیر کرده است.

اين اقدام در چارچوب برنامه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش حضور نظامی این کشور در اروپا ارزیابی می‌شود.

به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، این تصمیم برخی مقام‌های نظامی آمریکا را نیز غافلگیر کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که پنتاگون در ماه جاری اعلام کرده بود ۵۰۰۰ نیروی نظامی آمریکایی را از آلمان خارج می‌کند.

بر اساس گزارش منتشرشده، تصمیم مربوط به خروج نیرو‌ها از آلمان پس از آن علنی شد که ترامپ از انتقاد «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان نسبت به نحوه مدیریت کاخ سفید در جنگ آمریکا با ایران ابراز نارضایتی کرد.