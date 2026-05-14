سریال «کلانتری ۱۱» بر اساس اعلام مرکز تحقیقات صداوسیما به‌عنوان پربیننده‌ترین و محبوب‌ترین سریال تلویزیون در ایام جنگ رمضان معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «کلانتری ۱۱» به تهیه‌کنندگی مجتبی احسانی و هاشم مسعودی، کارگردانی محمد اسفندیاری و امین شجاعی و نویسندگی محسن جهانی محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ (آرمان)، صداوسیما است که توانسته عنوان محبوب‌ترین سریال تلویزیون در ایام جنگ را از آن خود کند و همچنین بیش از ۱۰ میلیون بازدید در تلوبیون را به خود اختصاص دهد. مجموعه‌ای که با تکیه بر جوانان با استعداد و اعتماد رسانه ملی به نسل تازه هنرمندان تولید شده است.

این مجموعه اجتماعی با بازی تینو صالحی در نقش اصلی، از شبکه دو سیما پخش شد و در فضایی تک‌لوکیشن، داستان خود را در کلانتری‌ای به همین نام در منطقه فرضی چهل‌رود روایت می‌کند.

«کلانتری ۱۱» به مسائل و رخداد‌های مختلف اجتماعی شهر پرداخت و موضوعاتی از جمله اتفاقات سیاسی، شورای شهر و جنگ ۱۲ روزه در قصه‌های آن بازتاب یافته است.

این سریال همچنین با بهره‌گیری از حدود ۲۰۰ بازیگر شامل چهره‌های شناخته‌شده، بازیگران در رده‌های مختلف و استعداد‌های تئاتر شهرستان‌ها، نمونه‌ای از اعتماد رسانه ملی به جوانان با استعداد و ظرفیت‌های تازه هنری به شمار می‌رود.

«کلانتری ۱۱» در میان آثار تلویزیونی ایام جنگ، هم از نظر میزان بازدید و هم از نظر محبوبیت، در صدر قرار گرفته است.

منبع: مرکز تحقیقات صداوسیما

برچسب ها: سریال تلویزیونی ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
جوابیه روابط عمومی سازمان صداوسیما به گزارش «بررسی حکم ۳.۶ همتی علیه آپارات»
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مواجهه سرگرد جهانی با باند‌های مافیایی در سریال «کلانتری ۱۱» / تینو صالحی: راز موفقیت سریال در سادگی قصه است
«کلانتری یازده» و پرداخت به مسائل جدی شهری
«کلانتری ۱۱»؛ تلفیقی از پرونده‌های واقعی و هنر نویسندگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توضیحات معاون سیمای رسانه ملی درباره آموزش کار با اسلحه در تلویزیون
بازیگر «سفر به چزابه» درگذشت
حدادعادل: سند هویت و اصالت مردم ایران امروز در خیابان به نمایش گذاشته می‌شود
اشک‌های جان تراولتا روی صحنه کن؛ غافلگیری بزرگ با نخل افتخاری
تاریخ، راوی جنگ امروز
سریال «در و تخته» روی آنتن شبکه دو می‌رود
سینما‌های سراسر کشور میزبان بیش از ۲۴۵ هزار مخاطب شدند
یاقوت در هفته شهدای خدمت؛ از مسیر مردم تا آسمان ورزقان
فعالیت سینماها، فردا از ساعت ۱۸ خواهد بود
اعلام آمار فروش و مخاطب مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر
آخرین اخبار
حداد عادل: آمریکایی‌ها از تاریخ ایرانی شناخت ندارند
بازیگر «سفر به چزابه» درگذشت
توضیحات معاون سیمای رسانه ملی درباره آموزش کار با اسلحه در تلویزیون
حدادعادل: سند هویت و اصالت مردم ایران امروز در خیابان به نمایش گذاشته می‌شود
تاریخ، راوی جنگ امروز
فعالیت سینماها، فردا از ساعت ۱۸ خواهد بود
اشک‌های جان تراولتا روی صحنه کن؛ غافلگیری بزرگ با نخل افتخاری
یاقوت در هفته شهدای خدمت؛ از مسیر مردم تا آسمان ورزقان
سریال «در و تخته» روی آنتن شبکه دو می‌رود
سینما‌های سراسر کشور میزبان بیش از ۲۴۵ هزار مخاطب شدند
اعلام آمار فروش و مخاطب مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر
برگزاری آیین یادبود شهید دکتر علی لاریجانی، رئیس اسبق رسانه ملی
رسانه ملی همگام با رزمندگان جنگ تحمیلی؛ همراه با مردم
روایت مسجدی که امام جماعتش؛ رهبر شد؛ «مسجد رهبر» به چاپ ششم رسید
مراسم پاسداشت زبان فارسی در مالزی برگزار شد
امسال بن کتاب به دانشجویان و اساتید دانشگاه تعلق می‌گیرد؟ + فیلم
آنچه که غرب در دهه ۲۰ به آن رسید، ایرانیان در دهه ۳ اجرایی کرده بودند
چگونه از نمایشگاه مجازی کتاب تهران خرید کنیم؟ + عکس