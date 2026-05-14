باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «کلانتری ۱۱» به تهیهکنندگی مجتبی احسانی و هاشم مسعودی، کارگردانی محمد اسفندیاری و امین شجاعی و نویسندگی محسن جهانی محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ (آرمان)، صداوسیما است که توانسته عنوان محبوبترین سریال تلویزیون در ایام جنگ را از آن خود کند و همچنین بیش از ۱۰ میلیون بازدید در تلوبیون را به خود اختصاص دهد. مجموعهای که با تکیه بر جوانان با استعداد و اعتماد رسانه ملی به نسل تازه هنرمندان تولید شده است.
این مجموعه اجتماعی با بازی تینو صالحی در نقش اصلی، از شبکه دو سیما پخش شد و در فضایی تکلوکیشن، داستان خود را در کلانتریای به همین نام در منطقه فرضی چهلرود روایت میکند.
«کلانتری ۱۱» به مسائل و رخدادهای مختلف اجتماعی شهر پرداخت و موضوعاتی از جمله اتفاقات سیاسی، شورای شهر و جنگ ۱۲ روزه در قصههای آن بازتاب یافته است.
این سریال همچنین با بهرهگیری از حدود ۲۰۰ بازیگر شامل چهرههای شناختهشده، بازیگران در ردههای مختلف و استعدادهای تئاتر شهرستانها، نمونهای از اعتماد رسانه ملی به جوانان با استعداد و ظرفیتهای تازه هنری به شمار میرود.
«کلانتری ۱۱» در میان آثار تلویزیونی ایام جنگ، هم از نظر میزان بازدید و هم از نظر محبوبیت، در صدر قرار گرفته است.
منبع: مرکز تحقیقات صداوسیما