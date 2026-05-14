باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از واحد بسته‌بندی و فرآوری محصولات پروتئینی در شهرستان میاندوآب بازدید کرد گفت: این واحد که با ظرفیت تولید سالانه بیش از یک‌هزار تن، نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش دام و طیور و اشتغال منطقه ایفا می‌کند.

وی یادآور شد: این واحد تولیدی که به دلیل اجرای طرح کنارگذر غربی میاندوآب طی ۲ سال گذشته به صورت نیمه‌فعال فعالیت داشت، اکنون در مسیر بازگشت به ظرفیت کامل تولید قرار گرفته است.

به گفته اصغری این واحد تولیدی با بیش از ۳۳ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال سرمایه‌گذاری ثابت، از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر ظرفیت فرآوری و بسته‌بندی سالانه یک‌هزار و ۱۳۰ تن انواع محصولات پروتئینی شامل گوشت قرمز، مرغ منجمد و قطعه‌بندی‌شده را داراست.

این واحد برای ۷۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده و یکی از واحدهای موثر در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در جنوب آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید با تاکید بر اهمیت حمایت از صنایع تبدیلی، گفت: رفع موانع تولید و توسعه زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی استان است.

وی افزود: توسعه واحدهای فرآوری محصولات دامی علاوه بر کاهش ضایعات و ارتقای استانداردهای بهداشتی، به افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک می کند.

منبع: روابط عمومی جهادکشاورزی