سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک از آغاز برداشت محصولات پاییزه شامل گندم، جو و کلزا در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور - سید قاسم خورشیدی اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب سال زراعی جاری و شرایط مطلوب اقلیمی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان از مزارع شهرستان خریداری شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید در منطقه افزود: حدود ۹۰ درصد اراضی زراعی شهرستان باغملک به صورت دیم کشت می‌شوند که این موضوع نشان‌دهنده وابستگی مستقیم تولیدات کشاورزی منطقه به نزولات جوی است.

خورشیدی همچنین در خصوص پرداخت وجه خرید تضمینی گندم به کشاورزان گفت: دولت در سال جاری در صدد است مطالبات گندم‌کاران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت و وجه خرید را هرچه سریع‌تر به حساب کشاورزان واریز کند.