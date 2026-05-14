 باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید به مناسبت هفته ملی سلامت در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: پزشکان و مجموعه کادر درمان، یکی از ستون‌های پیروزی در دفاع مقدس سوم بود.

وی خاطرنشان کرد: شجاعت پرستاری که در شرایط سخت و زیر آتش دشمن زبون، جان ۳ نوزاد را نجات داد، تنهای بخشی از تلاش سربازان عرصه سلامت است.

آیت الله سبحانی افزود: تلاش بی وقفه کادر درمان در خدمت رسانی به مجروحان جنگ اخیر، نقش مهمی در پیروزی‌های به دست آمده داشت که تقدیر از این جان برکفان ضروری است. 

در این نشست که در آستانه هفته ملی سلامت برگزار شد، دکتر علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، گزارشی از عملکرد این دانشگاه در عرصه‌های مختلف ارائه کرد.

هفته ملی سلامت امسال با شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

منبع:علوم پزشکی قم

