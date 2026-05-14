کارشناس بازار سرمایه گفت: بازگشایی بازار زمانی مناسب است که ابتدا بسته شفافیت اطلاعاتی اجرا و برنامه مدیریت صف‌های فروش طراحی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در شرایط کنونی، شفافیت اطلاعاتی یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از بحران در بازار سرمایه است. سرمایه‌گذاران خرد پس از تعطیلی طولانی و حوادث اخیر، از میزان زیان خود بی‌اطلاع هستند و شفافیت، از جمله انتشار صورت‌های مالی شفاف و برنامه احیای شرکت‌ها، می‌تواند از تخلیه سهام و سقوط شاخص جلوگیری کند.

او افزود: رویکرد فعلی مبتنی بر تعطیلی و عدم اطلاع‌رسانی، سرمایه‌گذاران را به سمت بازار‌های موازی یا حتی خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد؛ در حالی که شفافیت می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد و نقدینگی به چرخه تولید باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بدون شفافیت، قیمت‌گذاری سهام بر پایه شایعات انجام می‌شود، اما شفافیت این امکان را فراهم می‌کند که ارزش واقعی شرکت‌ها پس از شوک‌های واردشده در بازار منعکس شود.

حیدری درباره بازگشایی بازار سرمایه نیز اظهار کرد: صرفاً بازگشایی فنی کافی نیست. در شرایط کنونی ابهام سیاسی بالاست و بسیاری از شرکت‌های بزرگ که از جنگ آسیب دیده‌اند، برنامه مشخصی برای جبران خسارت ندارند. بازگشایی بدون شفافیت و آمادگی، فاجعه‌بار خواهد بود و صرفاً به فرصتی برای خروج سرمایه‌گذاران و سقوط شاخص تبدیل می‌شود.

او تصریح کرد: بازگشایی بازار زمانی مناسب است که ابتدا بسته شفافیت اطلاعاتی اجرا و برنامه مدیریت صف‌های فروش طراحی شود.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در صورت بازگشایی، شرکت‌های آسیب‌ندیده باید یکباره و همزمان باز شوند، اما شرکت‌های آسیب‌دیده تنها پس از انتشار گزارش شفاف از میزان خسارت و برنامه احیا، اجازه ورود به بازار را داشته باشند.

حیدری تأکید کرد: صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی که خطوط تولید، انبار‌ها یا صادرات آنها آسیب دیده است، باید تنها پس از انتشار گزارش حسابرسی‌شده از خسارت و برنامه احیا، اجازه بازگشایی و بازگشت به معاملات را دریافت کنند.

