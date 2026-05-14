نیکزاد: نباید اجازه دهیم دشمن در جنگ اقتصادی پیروز شود + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - نایبرئیس مجلس درباره جلسه نظارتی با وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت برخی کالاها در بازار قابل قبول نیست و توضیحات ارائهشده درباره گرانیها، از جمله هزینه حملونقل، مالیات و تعرفهها، توجیهکننده رشد قیمتها نیست.
نیکزاد تأکید کرد: حتی با جمعبندی همه این هزینهها، میزان افزایش قیمتهای فعلی منطقی به نظر نمیرسد و دستگاههای مسئول باید ورود جدی داشته باشند.
وی افزود: در صورت نیاز، دولت میتواند برای مدیریت شرایط و اعمال قانون، مصوبه سران قوا را دریافت کند.
نایبرئیس مجلس همچنین گفت: نباید اجازه داد دشمن در جنگ اقتصادی به اهداف خود برسد.