باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس این اطلاعات در برخی مقاطع جنگ موشک‌های هیمارس از مناطق مرزی کویت با عراق در جزیره بوبیان به سمت ایران شلیک شده است.

به گفته این منبع ارتش آمریکا با استفاده از تاسیسات گارد ساحلی و تاسیسات نظارتی و لجستیکی کویت در جزیره بوبیان اقدام به استقرار سامانه‌های متحرک پرتاب موشک‌های هیمارس در جزیره بوبیان و تعرض به خاک جمهوری اسلامی ایران کرده بود.

به گفته این منبع، این عملیات تجاوزکارانه از خاک کویت در روز ۴ فروردین سالجاری انجام شده بود.

منبع آگاه شبکه العالم افزود به استناد فیلم‌هایی که خود آمریکایی‌ها منتشر کردند، تجاوز و تعرض به خاک کشورمان صرفا با استفاده از پایگاه‌های شناخته شده عریفجان و بوهرینگ نبوده بلکه نظامیان تروریست آمریکا از خارج پایگاه‌ها و حتی مناطق مسکونی نیز اقدام به حملات نظامی به خاک ایران کردند.

اطلاعات تازه‌ای که این منبع آگاه در اختیار شبکه العالم قرار داده نشان می‌دهد ادعای مقامات کویت مبنی برعدم استفاده آمریکا از این جزیره برای حمله و تعرض به ایران در طول جنگ تحمیلی سوم کذب و بی اساس است.

وزیر امور خارجه کشورمان دیروز با انتقاد شدید از اقدام کویت در دستگیری نیرو‌های گارد ساحلی جمهوری اسلامی که در حال ماموریت گشت زنی در آب‌های مرزی کویت با کشورمان به دلیل اختلال در سامانه‌های ناوبری به سمت آب‌های کویت منحرف شده بودند خواستار آزادی فوری این افراد شد.

آقای عراقچی اعلام کرد که این گشت دریایی ایران در نزدیکی جزیره بوبیان که در زمان جنگ اخیر توسط دشمن آمریکایی مورد استفاده علیه ایران قرار گرفته بود دستگیر شده‌اند.