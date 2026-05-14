رئیس‌جمهور آمریکا از پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مطرح شدن موضوع تايوان در گفت‌و‌گو‌های امروز خودداری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که وزارت خارجه چین خبر داد که تایوان از محور‌های دیدار امروز شی و ترامپ در پکن بود، رئیس‌جمهور آمریکا از پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مطرح شدن این موضوع در گفت‌و‌گو‌های امروز خودداری کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز حین عکس گرفتن با همتای چینی شی جین‌پینگ در جریان بازدید از معبد بهشت (آسمان)، به سوالات خبرنگاران در مورد اینکه آیا با شی درباره تایوان گفت‌و‌گو کرده، پاسخی نداد.

در تصاویر منتشر شده، دو خبرنگار از رئیس‌جمهور آمریکا در این مورد سوال می‌کنند، اما او که معمولاً اهل گفت‌و‌گو با رسانه‌هاست، در حالی که شانه به شانه رئیس‌جمهور چین ایستاده، پاسخی به سوالات نمی‌دهد.

ترامپ و شی پس از تقریباً دو ساعت مذاکره، از این مکان که در فهرست میراث یونسکو قرار دارد، بازدید کردند.

طبق اعلام وزارت امور خارجه چین، تایوان، یکی از مهمترین مسائل مطرح در مذاکرات امروز سران چین و آمریکا بود.

شی تأکید کرد که «مسئله تایوان مهمترین مسئله در روابط چین و آمریکاست» و هشدار داد که اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، روابط می‌تواند پایدار بماند، اما در غیر این صورت، «خطر درگیری وجود دارد».

برچسب ها: دوناد ترامپ ، سفر ترامپ به چین
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نگران نباشید ترامپ داشت به آمریکاه برسد همه چیز فراموشش میشود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
بدون تعارف، اگر ما از منافع چینی‌ها در منطقه حفاظت نکنیم آنها با مشکل مواجه خواهند شد؛ از طرفی، ترامپ همین قصد را دارد یعنی می‌خواهد چینی‌ها را فریب دهد تا تضعیف شوند، بنابراین چینی‌ها باید در راستای منافع خود مواضعشان را شفاف کنند و یک راه این است که فاصله خود را از آمریکایی‌ها حفظ کنند
