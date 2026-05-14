باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اجرای اقدامات لازم برای پایداری بازار گوشت قرمز در این استان خبر داد و گفت: با اتکا به ظرفیت استانهای همجوار و اتخاذ راهبردهای حمایتی از تولید داخلی، تلاش برای تأمین نیاز بازار و تنظیم قیمت این کالا در حال انجام است.
او با اشاره به موقعیت جغرافیایی فارس، توضیح داد: واردات گوشت قرمز، بهویژه دام سنگین، از طریق استانهای مرزی همجوار مانند سیستان و بلوچستان صورت میپذیرد و این روند برای تأمین بخشی از نیاز بازار در حال تقویت است.
بهجتحقیقی تصریح کرد: در حوزه گوشت دام سبک، اولویت اصلی حفظ و ارتقای ظرفیت تولید داخلی، بهویژه دام روستایی و عشایری است که بیش از ۷۰ درصد دام سبک استان را در اختیار دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار کرد: هدف این است، دامها در کشتارگاههای استان ذبح و وارد چرخه مصرف داخلی شوند تا ضمن تقویت تولید، از خروج سرمایه و ظرفیت مولد جلوگیری شود.
بهجت حقیقی پیشبینی کرد: با اجرای این سیاستها، شاهد بهبود وضعیت در بازار گوشت گوسفندی و دام سبک باشیم.
او با اشاره به برنامهریزی دولت برای تأمین گوشت دام سنگین ابراز امیدواری کرد: از هفته آینده، برنامهریزیهای عملیاتی برای عرضه مناسب گوشت قرمز و مداخله تنظیمی در این بازار، مشابه بازار گوشت سفید، به گونهای صورت میگیرد که مصرفکنندگان بتوانند این محصول را با نرخ مطلوبتری تهیه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: با تمام توان در راستای تأمین کالاهای اساسی، حفظ ثبات بازار، حمایت از معیشت مردم، صیانت از تولید داخلی و استفاده هدفمند از ذخایر دولتی گام برمیدارد.
منبع: جهاد کشاورزی فارس