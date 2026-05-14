بازیگر «یوسف پیامبر» گفت: رهبر شهید انقلاب همیشه می‌گفتند بازیگران «یوسف پیامبر» را قرآن انتخاب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جعفر دهقان، بازیگر سینما و تلویزیون در ویژه برنامه «من ایرانم» شبکه نسیم گفت: با مرحوم آقای سلحشور بخاطر سریال «یوسف پیامبر» خدمت حضرت آقا رسیده بودیم. ایشان در آن دیدار خصوصی به ما گفتند شما بازیگران فکر نکنید که آقای سلحشور شما را برای این نقش انتخاب کرده است. چون این سریال قصه قرآن بود، تمام بازیگران را حتی خودِ آقای سلحشور را قرآن انتخاب کرده است. شما از طرف قرآن انتخاب شده‌اید و ارزش آن را بدانید!

دهقان ادامه داد: به یاد دارم یکبار ایشان در بیمارستان بستری بودند، که به ملاقاتشان رفته بودیم. در آنجا جلو رفتم و با حضرت آقا سلام و احوال‌پرسی کردم. ایشان همان لحظه به من گفتند آقای دهقان! شما چرا کم کار شدید؟ من همان لحظه تعجب کردم و گفتم نه آقا من کم کار نیستم. اما حضرت آقا گفتند چرا یکی دو سالی کم کار می‌کنید. بیشتر کار کنید، بیشتر حضور داشته باشید. چون من در آن سال‌ها بخاطر یکسری دلخوری‌ها کم کار می‌کردم. اما دیدم رهبر انقلاب تاکید می‌کنند، گفتم چشم و مجدد فعالیتم را از سر گرفتم. برایم عجیب بود که حضرت آقا ما را به اسم می‌شناخت و کارهایمان را دنبال می‌کرد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ولی بعضی قدر ندونستن

و ارزش خودشون و پایین اوردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله درسته
