باشگاه خبرنگاران جوان- پس از چهار فصل نمایش خیرهکننده در ترکیب آدمار لئونِ لالیگا، سعید برخورداری، دروازهبان شماره یک تیم ملی هندبال ایران، تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت. او که با رزومهای درخشان و عملکردی ثابتقدم توجه بزرگان هندبال اروپا را به خود جلب کرده بود، پیشنهادهای جدی از تیمهای معتبر مجارستان، دانمارک و فرانسه دریافت کرد؛ اما انتخاب نهاییاش چیزی نبود که پیشبینی میشد.
برخورداری در یک تصمیم غیرمنتظره و بحثبرانگیز، ترجیح داد در لالیگای اسپانیا بماند، اما اینبار با پیراهن تیمی تازه. این سنگربان باتجربه پس از مذاکراتی پشتپرده، با تورِلاوگا به توافق رسیده و رسماً به جمع بازیکنان این تیم پیوسته است؛ انتقالی پرسر و صدا که میتواند یکی از هوشمندانهترین جابهجاییهای فصل هندبال اسپانیا لقب بگیرد.