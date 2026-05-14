باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، صبح امروز ۲۴ اردیبهشت‌ماه، با حضور در محل برگزاری مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ که با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در محل مصلای امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاری است، از بخش‌های مختلف این رویداد بازدید و با تیم‌های شرکت‌کننده گفت‌و‌گو کرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور، در حاشیه این بازدید، با اشاره به ظرفیت بالای نوجوانان و جوانان کشور در حوزه فناوری‌های نوظهور اظهار کرد: امروز آن‌چه در این مسابقات مشاهده می‌کنیم، ترکیبی از هیجان، خلاقیت و امید به آینده است. آینده ایران از دل همین موتور‌ها، حسگرها، طراحی‌ها، برنامه‌نویسی‌ها و فناوری‌هایی ساخته می‌شود که امروز نوجوانان و جوانان کشور با جدیت روی آن کار می‌کنند.

وی با اشاره به تلاش مستمر شرکت‌کنندگان این رقابت‌ها افزود: حتی در شرایطی که کشور با محدودیت‌ها و شرایط خاص مواجه است، این نوجوانان و جوانان طی حدود شش ماه گذشته با تمرکز بر حوزه رباتیک و هوش مصنوعی فعالیت کرده‌اند و این نشان می‌دهد که نسل جدید کشور، آینده فناوری ایران را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان این‌که برگزیدگان این مسابقات به رقابت‌های جهانی ربوکاپ ۲۰۲۶ در کره جنوبی اعزام خواهند شد، گفت: امیدواریم این تیم‌ها همانند همیشه برای کشور افتخارآفرین باشند و مطمئن هستیم که توانمندی لازم برای درخشش در عرصه‌های بین‌المللی را دارند.

وی با تشریح ساختار برگزاری این مسابقات اظهار کرد: این رقابت‌ها در دو بخش برگزار می‌شود؛ نخست، بخشی که اکنون در اردیبهشت‌ماه در حال برگزاری است و بخش دیگر که در شهریورماه و در رده‌های دانش‌آموزی و دانشجویی برگزار خواهد شد. مسابقات فعلی صرفاً در بخش دانش‌آموزی و برای رده سنی ۱۴ تا ۱۸ سال برگزار می‌شود؛ نوجوانانی که شاید سن کمی داشته باشند، اما کار‌های بزرگی انجام می‌دهند.

افشین ادامه داد: آینده دنیا بر پایه رباتیک و هوش مصنوعی استوار است و این مسابقات نیز در سه بخش ربات‌های امدادگر، ربات‌های فوتبالیست و ربات‌های نمایشی برگزار می‌شود. در بخش نمایشی نیز تیم‌ها بر اساس سناریو‌های تعریف‌شده، داستان‌ها و مفاهیم مختلف را به نمایش می‌گذارند.

وی با تأکید بر حمایت معاونت علمی از تیم‌های برگزیده خاطرنشان کرد: تیم‌های برتر این مسابقات به رقابت‌های جهانی اعزام خواهند شد و برای تیم نخست نیز حمایت ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم تا هم از ظرفیت مربیان توانمندتر بهره‌مند شوند و هم تجهیزات و امکانات خود را به‌روز کنند. تلاش ما این بوده است که در مرحله مقدماتی، عدالت آموزشی میان مدارس مختلف کشور حفظ شود، اما برای تیم‌های منتخب، برنامه‌ریزی دقیقی جهت حضور قدرتمند در عرصه جهانی خواهیم داشت.

معاون علمی رئیس‌جمهور، همچنین از در نظر گرفتن جوایز ویژه برای تیم‌های برتر خبر داد و گفت: برای تیم‌های اول تا سوم این مسابقات جوایز نفیسی در نظر گرفته شده و علاوه بر آن، برگزیدگان این رقابت‌ها از امتیازات بنیاد ملی نخبگان نیز بهره‌مند خواهند شد.

وی در توضیح نحوه تعلق این امتیازات تصریح کرد: باید تاکید کنم که صرف کسب رتبه اول به معنای نخبه شناخته شدن فرد نیست. بنیاد ملی نخبگان نظام امتیازبندی مشخصی دارد.

وی با اشاره به مأموریت معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان در شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف ما، شناسایی نخبگان از سنین پایین و هدایت استعداد‌های آنان است. نوجوانان ایرانی امروز نشان می‌دهند که وقتی صحبت از فناوری، رباتیک و هوش مصنوعی می‌شود، این مفاهیم برای آنان صرفاً یک رویا نیست، بلکه بخشی از زیست فکری و عملی آنان محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ما اطمینان داریم آینده کشور به دست همین جوانان و نوجوانان ساخته خواهد شد و سرمایه انسانی بزرگ‌ترین پشتوانه توسعه علمی و فناورانه ایران است.

اصلاحات شیوه‌نامه طرح «سرباز نخبه» متناسب با شرایط و الزامات

رئیس بنیاد ملی نخبگان، درباره تغییر شیوه‌نامه طرح سرباز نخبه، توضیح داد: با توجه به کاهش سهمیه‌های تخصیصی در این حوزه، ناچار شدیم شیوه‌نامه مربوطه را اصلاح کنیم. در حوزه مهندسی مشکل خاصی وجود ندارد، اما در برخی حوزه‌ها از جمله پزشکی، به دلیل محدودیت ظرفیت‌ها نیازمند بازنگری در شیوه ارزیابی بودیم.

وی افزود: این اصلاحات بر اساس تحلیل داده‌های پنج سال گذشته و متناسب‌سازی ظرفیت‌های تخصیصی با تقاضا‌ها انجام شده است. افرادی که پیش‌تر بر اساس شیوه‌نامه قبلی معرفی شده بودند، همچنان مشمول همان ضوابط خواهند بود، اما متقاضیانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ اقدام کنند، مطابق شیوه‌نامه جدید ارزیابی خواهند شد.

بازگشت سکوی ملی هوش مصنوعی به مدارخدمت‌رسانی تا پایان اردیبهشت

معاون علمی رئیس‌جمهور، در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت سکوی ملی هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: از ابتدای خردادماه، سکوی ملی هوش مصنوعی به وضعیت پیشین خود بازخواهد گشت. طی هفته‌های اخیر، همکاران ما در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت بوده‌اند و اکنون مراحل تست و ارزیابی نهایی این سکو در حال انجام است.

وی افزود: ممکن است در ابتدای کار با محدودیت‌هایی در ظرفیت پردازش مواجه باشیم، اما این ظرفیت‌ها به‌تدریج افزایش خواهد یافت. مهم این است که بتوانیم تمامی خدمات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را مجدداً روی این سکو فعال کنیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور، با بیان اینکه ۷۶ شرکت بزرگ کشور از خدمات سکوی ملی هوش مصنوعی استفاده می‌کردند، اظهار کرد: پیش از دولت چهاردهم عملاً زیرساخت مؤثری در حوزه کاربردپذیری هوش مصنوعی در کشور وجود نداشت، اما امروز بازار و زیست‌بوم هوش مصنوعی در کشور شکل گرفته و به مرحله بلوغ اولیه رسیده است.

وی ادامه داد: در مدت حدود یک تا یک‌ونیم سال گذشته، هوش مصنوعی به عمق صنعت و کاربرد‌های واقعی کشور وارد شده و امروز شاهد توسعه جدی این فناوری در بخش‌های مختلف هستیم. همچنین کتابی درباره کاربرد‌های هوش مصنوعی در ایران در حال آماده‌سازی نهایی است که به‌زودی منتشر خواهد شد تا مردم با نمونه‌های واقعی استفاده از این فناوری در کشور آشنا شوند.

افشین، با تأکید بر اینکه مسیر توسعه علمی و فناورانه کشور متوقف نخواهد شد، خاطرنشان کرد: آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها هرگز به معنای توقف مسیر علم و فناوری نیست؛ زیرا سرمایه اصلی کشور، نیروی انسانی و مغز‌های توانمند جوانان ایرانی هستند. همین نوجوانانی که امروز در مسابقات ربوکاپ حضور دارند، پشتوانه آینده علمی کشور محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هرچه فشار‌ها و محدودیت‌ها بیشتر شود، توجه به حوزه علم و فناوری نیز افزایش می‌یابد و این حوزه می‌تواند کشور را در مسیر اقتدار، استقلال و پیشرفت قرار دهد.

معاون علمی رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به تلاش گسترده متخصصان داخلی برای بازگرداندن سکوی ملی هوش مصنوعی به مدار فعالیت گفت: در کمتر از ۳۰ روز توانستیم این سکو را به وضعیت قبلی بازگردانیم و حتی با توان و انگیزه بیشتری مسیر توسعه آن را ادامه خواهیم داد. شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی نیز در این مسیر همکاری مؤثری داشتند و خوشبختانه امروز هیچ نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد.

گفتنی است، رقابت‌های انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶، از ۲۳ اردیبهشت ماه و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری، در مصلای تهران آغاز شده است و فردا با معرفی تیم‌های منتخب برای شرکت در رقابت جهانی کره جنوبی، پایان خواهد یافت.

منبع: مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری