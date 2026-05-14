باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۶ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۹ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۹۶ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۴ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۹ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۶ میلیون و ۸۳ هزار تومان