باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کامیار رحمتی با اعلام جزییات این خبر افزود: به دنبال اخبار واصله از دوستداران میراث‌فرهنگی مبنی بر حفاری غیر مجاز، خرید و فروش اشیای تاریخی و حمل و نگهداری دستگاه فلزیاب توسط یک نفر در شهرستان گیلان‌غرب تحقیقات و بررسی‌های لازم برای شناسایی مضمون و صحت و سقم موضوع انجام گرفت.

وی اظهار کرد: پس از اخذ دستور قضایی این یگان با همراهی پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان گیلان‌غرب به محل مراجعه و از منزل فرد مضمون بازدید شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه گفت: در بازدید و بازرسی از منزل این شخص تعدادی تجهیزات حفاری، سه قبضه اسلحه، ۱۰ عدد مواد منفجره خطرناک با چاشنی مربوطه برای انفجار شدید و تعداد ۵۳۰ عدد فشنگ از منزل نامبرده کشف و ضبط شد.

رحمتی با بیان اینکه با هرگونه تعرض به عرصه و حریم آثار تاریخی و حفاری غیر مجاز برخورد قانونی انجام خواهد شد، تصریح کرد: مردم بهترین حافظان میراث‌فرهنگی هستند و بخش مهمی از کشفیات این یگان و برخورد با حفاران غیر مجاز به حمایت‌های مردمی و گزارشات به موقع آنها باز می‌گردد.

او ادامه داد که ما همه توان خود را به کار می‌گیریم که در کنار مردم این امانت را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

منبع: روابط عمومی میراث فرهنگی