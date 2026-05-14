باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - محمد باقری‌زاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، در گفتگو با خبرنگار ما درباره وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی با تأکید بر اینکه این استان از نظر ارتباطات یکی از استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود، گفت: در قم مشکل خاصی در حوزه ارتباطات وجود ندارد و زیرساخت‌های ارتباطی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

توسعه فناوری نسل پنجم تلفن همراه در استان

باقری‌زاد با اشاره به توسعه فناوری نسل پنجم تلفن همراه در استان، تصریح کرد: هم‌اکنون ۵۲ سایت ۵G در قم فعال است و این موضوع به افزایش پهنای باند اینترنت و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی کمک شایانی می‌کند.

حمایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی و فریلنسرها

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم همچنین از حمایت این اداره کل از کسب‌وکار‌های اینترنتی و فریلنسر‌ها (دورکاری در بستر اینترنت)خبر داد و گفت: فهرست افرادی که در این حوزه‌ها دچار آسیب یا خسارت شده‌اند، برای پیگیری و بررسی‌های بعدی به تهران ارسال شده است.

او ادامه داد: برای فریلنسر‌ها نیز سامانه‌ای طراحی شده تا بتوانند ثبت‌نام کرده و مشکلات خود را در حوزه اینترنت و فعالیت‌های کاری پیگیری کنند.

ملاقات‌های مردمی و ارتباطات عمومی

باقری‌زاد با بیان اینکه در‌های اداره کل برای مراجعه‌کنندگان باز است، خاطرنشان کرد: ملاقات‌های مردمی روز‌های چهارشنبه برگزار می‌شود و در سایر روز‌ها نیز امکان مراجعه حضوری و تماس تلفنی برای طرح مسائل و درخواست‌ها وجود دارد.