باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حدادی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به چسب کاشت میلگرد بر پایه رزین اپوکسی گفت: این چسب دو جزئی، میلگرد را به بتن پایه بدون تخریب گسترده یا کندهکاری شدید متصل میکند و در نتیجه ترمیم سازههای بتنی بهطور قابل توجهی سریعتر انجام میشود.گواهینامههای ملی ایران و گواهی CE برای بازارهای بینالمللی، همراه با تولید داخلی، از مزایای کلیدی این فناوری است. کاربردها شامل ترمیم ستونهای آسیبدیده، توسعه و تقویت سازههای بتنی، و افزودن بالکن یا طبقات جدید در فضاهای محدود و غیرقابل کندهکاری است. همچنین امکان جابجایی یا تعویض میلگرد پایه در فونداسیون و سقف بهطور غیر تخریبی وجود دارد.
حدادی تأکید کرد: این فناوری با کاهش نیاز به گودبرداری، مصرف سیمان و آب را کاهش میدهد و بهطور مستقیم صرفهجویی در زمان اجرا و هزینههای کل پروژه را به همراه دارد.از نظر ایمنی و استانداردها، این محصول هماکنون با استانداردهای ملی و CE همسو است و امکان انجام تستهای کنترل کیفیت مانند کشش و پایداری در شرایط دما و رطوبت بالا وجود دارد. او همچنین به اثرات مثبت زیستمحیطی اشاره کرد و گفت که انتشار CO₂ همراه با مصرف کمتر مصالح، بهبود مییابد. با این فناوری در پروژههای ترمیم و توسعه، امکان اشتغال برای تقریباً ۱۰۰۰ نفر در زنجیره تأمین، اجرای پروژهها و خدمات پس از فروش فراهم میشود که به ثبات اقتصاد پروژههای عمرانی و کاهش ریسکهای تأمین منابع کمک میکند.
او همچنین به نقاط قوت اقتصادی اشاره کرد: نوسان قیمت ارز را میتوان با تولید داخلی و انعطافبخشیدن به زنجیره تامین مدیریت کرد، که از نظر پروژههای بزرگ، ثبات قیمت و تامین مواد را به همراه دارد.فناوری حاضر، ترکیبی از پژوهشهای داخلی و نوآوری مهندسی است که از سه سال پژوهش در محیطهای پژوهشی و کارگاههای صنعتی به نتیجه رسیده است و اکنون به بازارهای داخلی و بینالمللی عرضه میشود.این راهکار نه تنها برای ترمیم سازههای بتنی بلکه برای توسعه پایدار، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینههای پروژهها در شرایط ویژه جنگی طراحی شده است.
حدادی گفت: این فناوری نه تنها پاسخگوی نیازهای ترمیمی در شرایط دشوار است، بلکه با ایجاد اشتغال و قابلیتهای بینالمللی، چرخهای را شکل میدهد که میتواند به بازسازی پایدار و افزایش ایمنی زیرساختهای بتنی منجر شود. او از پروژهها و سازمانهایی که به دنبال راهکارهای سریع، ایمن و کمهزینه برای ترمیم و توسعه سازههای بتنی هستند، دعوت کرد تا از این فناوری بهره ببرند و برای قراردادهای بزرگ با شرکتهای دانشبنیان همکاری کنند.