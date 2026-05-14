راهکار فناورانه‌ای که بدون کنده‌کاری گسترده میلگرد را به بتن پایه می‌چسباند، اکنون با گواهی‌های ملی و CE به بازار‌های اروپا و خاورمیانه صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حدادی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به  چسب کاشت میلگرد بر پایه رزین اپوکسی گفت: این چسب دو جزئی، میلگرد را به بتن پایه بدون تخریب گسترده یا کنده‌کاری شدید متصل می‌کند و در نتیجه ترمیم سازه‌های بتنی به‌طور قابل توجهی سریع‌تر انجام می‌شود.گواهی‌نامه‌های ملی ایران و گواهی CE برای بازار‌های بین‌المللی، همراه با تولید داخلی، از مزایای کلیدی این فناوری است. کاربرد‌ها شامل ترمیم ستون‌های آسیب‌دیده، توسعه و تقویت سازه‌های بتنی، و افزودن بالکن یا طبقات جدید در فضا‌های محدود و غیرقابل کنده‌کاری است. همچنین امکان جابجایی یا تعویض میلگرد پایه در فونداسیون و سقف به‌طور غیر تخریبی وجود دارد.

حدادی تأکید کرد: این فناوری با کاهش نیاز به گودبرداری، مصرف سیمان و آب را کاهش می‌دهد و به‌طور مستقیم صرفه‌جویی در زمان اجرا و هزینه‌های کل پروژه را به همراه دارد.از نظر ایمنی و استانداردها، این محصول هم‌اکنون با استاندارد‌های ملی و CE همسو است و امکان انجام تست‌های کنترل کیفیت مانند کشش و پایداری در شرایط دما و رطوبت بالا وجود دارد. او همچنین به اثرات مثبت زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت که انتشار CO₂ همراه با مصرف کم‌تر مصالح، بهبود می‌یابد. با این فناوری در پروژه‌های ترمیم و توسعه، امکان اشتغال برای تقریباً ۱۰۰۰ نفر در زنجیره تأمین، اجرای پروژه‌ها و خدمات پس از فروش فراهم می‌شود که به ثبات اقتصاد پروژه‌های عمرانی و کاهش ریسک‌های تأمین منابع کمک می‌کند.

او همچنین به نقاط قوت اقتصادی اشاره کرد: نوسان قیمت ارز را می‌توان با تولید داخلی و انعطاف‌بخشیدن به زنجیره تامین مدیریت کرد، که از نظر پروژه‌های بزرگ، ثبات قیمت و تامین مواد را به همراه دارد.فناوری حاضر، ترکیبی از پژوهش‌های داخلی و نوآوری مهندسی است که از سه سال پژوهش در محیط‌های پژوهشی و کارگاه‌های صنعتی به نتیجه رسیده است و اکنون به بازار‌های داخلی و بین‌المللی عرضه می‌شود.این راهکار نه تنها برای ترمیم سازه‌های بتنی بلکه برای توسعه پایدار، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های پروژه‌ها در شرایط ویژه جنگی طراحی شده است.

حدادی گفت: این فناوری نه تنها پاسخ‌گوی نیاز‌های ترمیمی در شرایط دشوار است، بلکه با ایجاد اشتغال و قابلیت‌های بین‌المللی، چرخه‌ای را شکل می‌دهد که می‌تواند به بازسازی پایدار و افزایش ایمنی زیرساخت‌های بتنی منجر شود. او از پروژه‌ها و سازمان‌هایی که به دنبال راهکار‌های سریع، ایمن و کم‌هزینه برای ترمیم و توسعه سازه‌های بتنی هستند، دعوت کرد تا از این فناوری بهره ببرند و برای قرارداد‌های بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری کنند.

برچسب ها: دانش بنیان ، فناوری جدید
خبرهای مرتبط
ایران سومین تولیدکننده دستگاه سامانه جراحی هوشمند با دقت بالا در دنیا
بومی سازی دستگاه ویسکومتر فشار بالا و دمای بالا به همت فناوران ایرانی
ساخت دستگاه تصویربرداری سه بعدی دقت بالا مبتنی بر فناوری لیزر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیام‌رسان بله از دسترس کاربران خارج شد
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
طراحی برنامه تابستانه برای دانش‌آموزان
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
گوگل از ویژگی جدیدی برای مهار اعتیاد به وبگردی رونمایی کرد
ارسال نمادین کوله‌پشتی دانش آموزان شهید میناب به مقر سازمان ملل
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
بومی‌سازی تجهیزات پزشکی؛ ورود دستگاه مگنت تراپی ایرانی به بازار سلامت+ فیلم
موجودی خوب ذخایر استراتژیک دارویی/ ضابطه‌مند شدن مراجعه‌ها به مراکز درمانی
آخرین اخبار
تحقق اجرای «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» نیازمند همراهی مردم است
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
جبران عقب‌ماندگی آموزشی و حمایت آموزشی و پرورشی از دانش‌آموزان میناب
وزیر بهداشت عازم ژنو می‌شود
رونمایی هواوی از ساعت جدید خود با ایرباد‌های بی‌سیم داخلی
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
موجودی خوب ذخایر استراتژیک دارویی/ ضابطه‌مند شدن مراجعه‌ها به مراکز درمانی
طراحی برنامه تابستانه برای دانش‌آموزان
پیام‌رسان بله از دسترس کاربران خارج شد
بومی‌سازی تجهیزات پزشکی؛ ورود دستگاه مگنت تراپی ایرانی به بازار سلامت+ فیلم
گوگل از ویژگی جدیدی برای مهار اعتیاد به وبگردی رونمایی کرد
رئیس جمهور پیگیر برنامه پزشکی خانواده/ توسعه طرح‌های سلامت در شرایط جنگی
ارسال نمادین کوله‌پشتی دانش آموزان شهید میناب به مقر سازمان ملل
یک تغییر ساده در رژیم غذایی که سن بیولوژیکی را در یک ماه کاهش می‌دهد
اولین شواهد احتمالی از وجود ماده تاریک در کیهان
رونمایی HMD از گوشی جدید خود
چین موشک کینتیکا-۱ را با پنج ماهواره به فضا پرتاب کرد
امتحانات دانش آموزان هفتم تا دهم تهران مجازی است
غربالگری حدود ۵ میلیون نفر در طول جنگ/ سنجش سلامت جسمی و روانی کودکان به مرز ۱۰۰ درصد رسید
کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش در حوزه سلامت دانش‌آموزی
دانش، رمز پیروزی در عرصه‌های علمی و سلامت است
مدرسه، قلب تپنده سلامت و امنیت کشور است
جوانان پای لانچر تربیت شده نظام آموزشی جمهوری اسلامی هستند