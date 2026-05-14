معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت:براساس مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و در راستای تأمین نیازهای آبی بخش کشاورزی آب از۱۰ خرداد در زاینده رود جاری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و جلسات برگزار شده در تهران و تأکید و پیشنهاد اصناف کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و جلسات سازگاری با کم آبی استان خروجی سد زاینده رود از تاریخ دهم خرداد ماه با هدف توزیع آب کشاورزی حوضه زاینده رود در سقف برنامه پیشنهادی جدول منابع و مصارف افزایش می‌یابد.

وی افزود: این تصمیم با در نظر گرفتن وضعیت منابع آبی و پیش‌بینی‌های لازم اتخاذ شده است.

  این افزایش خروجی با هدف توزیع آب برای کشاورزی شرق و غرب حوضه زاینده‌رود خواهد بود و انتظار می رود آب در زاینده‌رود شهر اصفهان در نیمه خردادماه جاری شود

منبع: مهر

برچسب ها: بازگشایی زاینده رود ، جاری شدن آب زاینده رود
خبرهای مرتبط
نفس اصفهان به زاینده‌رودش بند است؛ حتی اگر مازوت نسوزد
جاری شدن آب در زاینده رود شاهرگ حیاتی اصفهان
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان :
هرگونه تعیین زمان برای بازگشایی "زاینده‌رود" شایعه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خنثی کردن ده‌ها مورد مهمات و پرتابه مشکوک دشمن در اصفهان
آخرین اخبار
خنثی کردن ده‌ها مورد مهمات و پرتابه مشکوک دشمن در اصفهان
مدارس ابتدایی اصفهان تا پایان خرداد دایر هستند