مدیرکل سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: آزمون‌های غیرمتمرکز مهارت تا یک ماه آینده به‌صورت پایلوت در استان البرز اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین بابایان مدیرکل سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در جریان بازدید از روند برگزاری چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت ویژه نوجوانان در استان البرز، با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر نسل نوجوان، این قشر را بسترساز توسعه آینده کشور دانست.

وی با اشاره به نقش این رویداد در استعدادیابی و ایجاد محیط رقابتی سالم برای نوجوانان، اظهار کرد: ارزش قائل شدن برای نوجوانان، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و برگزاری چنین مسابقاتی می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر در حوزه مهارت باشد.

منبع: روابط عمومی فنی حرفه‌ای البرز 

