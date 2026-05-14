دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به مزایای چک الکترونیکی گفت: این نوع چک با کاهش احتمال جعل، گم‌شدن و اختلافات حقوقی، امنیت بیشتری نسبت به چک کاغذی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در برنامه رادیو اقتصاد گفت: در سال ۱۳۹۷ قانون چک اصلاح شد و این اصلاحیه یکی از مهم‌ترین قوانین اجرایی چک است که وضعیت چک در ایران را به طور کلی متحول کرده و یکی از نوآوری‌های این قانون، چک الکترونیکی است.

او افزود: چک الکترونیکی فعلاً به طور کامل جایگزین چک کاغذی نشده، اما همان ارزش و مزایای قانونی چک را در نظام بانکی دارد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های چک الکترونیکی این است که در چک کاغذی امکان جعل امضا یا اختلاف درباره زمان صدور چک وجود دارد، اما در چک‌های الکترونیکی این مشکلات وجود ندارد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: از نظر امنیت معاملات، چک الکترونیکی بسیار امن‌تر از چک کاغذی است و به همین دلیل توصیه می‌شود مردم و فعالان اقتصادی بیشتر از چک الکترونیکی استفاده کنند.

نظافتیان ادامه داد: در دنیا هم چک کاغذی وجود دارد و هم چک الکترونیکی، بنابراین حذف کامل چک کاغذی را توصیه نمی‌کنم. سیاست مطلوب این است که چک‌های کاغذی محدود و چک‌های الکترونیکی رواج پیدا کند.

او با اشاره به چالش‌های چک الکترونیکی اظهار کرد: چک الکترونیکی تا حدودی نیاز به آشنایی با سامانه‌های الکترونیکی دارد و برای برخی افراد عادی ممکن است استفاده از آن راحت نباشد، اما امیدواریم با رواج آن، مشکل استفاده و کاربردش کمتر شود.

این کارشناس حوزه بانکی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست‌های ارزی گفت: دلار توافقی یکی از ابزار‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز است و می‌تواند تا حدی به بازار ارز آرامش بدهد.

نظافتیان در پایان تأکید کرد: متأسفانه در کشور ما ارز از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد، تقاضا برای خرید و نگهداری ارز ادامه خواهد داشت. ارز باید کالای مصرفی باشد، نه کالای سرمایه‌ای.

برچسب ها: بانک مرکزی ، چک الکترونیک
