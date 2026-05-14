باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام کاخ سفید، روز نخست مذاکرات میان روسای جمهوری آمریکا و چین در پکن را مثبت ارزیابی و عنوان کرد ایران موضوع اصلی گفت‌و‌گو بوده است.

به نقل از تارنمای سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چارچوب یک سفر رسمی سه روزه وارد پکن شده و دور نخست مذاکرات دوجانبه میان رهبران دو کشور برگزار شد.

سی ان ان به نقل از یک مقام کاخ سفید در مورد مذاکرات میان شی جین پینگ و دونالد ترامپ نوشت: «دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند.»

سی ان ان مدعی شد: شی جین پینگ «همچنین مخالفت چین با نظامی کردن تنگه و هرگونه تلاش برای دریافت عوارض برای استفاده از آن را به روشنی بیان و ابراز تمایل کرد که نفت بیشتری از آمریکا خریداری کند تا وابستگی چین به تنگه را در آینده کاهش دهد.»

تارنمای اکسیوس به تازگی در گزارشی مدعی شد: ترامپ ممکن است بلافاصله پس از بازگشت از چین، گام بعدی خود را در ایران مشخص کند.

روزنامه گاردین نیز در آستانه سفر ترامپ به پکن، از ایران به عنوان یکی از موضوعات در دستورکار نشست وی با شی جین پینگ یاد کرد و نوشت: ترامپ برای پیشبرد مذاکرات صلح و بازگشایی تنگه هرمز به چین امیدوار است. تاکنون، پکن اقدامی نکرده و دستکم به صورت علنی، نظاره‌گر جنگ آمریکا علیه ایران بوده است. اما با توجه به اینکه حدود نیمی از واردات نفت خام چین از طریق این تنگه انجام می‌شود رئیس جمهوری چین علاقه‌مند است این آبراه باز شود. چین می‌داند که اگر رکود جهانی ناشی از بحران عرضه نفت رخ دهد، صادرات این کشور آسیب خواهد دید.