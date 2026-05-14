باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام کاخ سفید، روز نخست مذاکرات میان روسای جمهوری آمریکا و چین در پکن را مثبت ارزیابی و عنوان کرد ایران موضوع اصلی گفت‌و‌گو بوده است.

به نقل از تارنمای سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چارچوب یک سفر رسمی سه روزه وارد پکن شده و دور نخست مذاکرات دوجانبه میان رهبران دو کشور برگزار شد.

سی ان ان به نقل از یک مقام کاخ سفید در مورد مذاکرات میان شی جین پینگ و دونالد ترامپ نوشت: «دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند.»

سی ان ان مدعی شد: شی جین پینگ «همچنین مخالفت چین با نظامی کردن تنگه و هرگونه تلاش برای دریافت عوارض برای استفاده از آن را به روشنی بیان و ابراز تمایل کرد که نفت بیشتری از آمریکا خریداری کند تا وابستگی چین به تنگه را در آینده کاهش دهد.»

تارنمای اکسیوس به تازگی در گزارشی مدعی شد: ترامپ ممکن است بلافاصله پس از بازگشت از چین، گام بعدی خود را در ایران مشخص کند.

روزنامه گاردین نیز در آستانه سفر ترامپ به پکن، از ایران به عنوان یکی از موضوعات در دستورکار نشست وی با شی جین پینگ یاد کرد و نوشت: ترامپ برای پیشبرد مذاکرات صلح و بازگشایی تنگه هرمز به چین امیدوار است. تاکنون، پکن اقدامی نکرده و دستکم به صورت علنی، نظاره‌گر جنگ آمریکا علیه ایران بوده است. اما با توجه به اینکه حدود نیمی از واردات نفت خام چین از طریق این تنگه انجام می‌شود رئیس جمهوری چین علاقه‌مند است این آبراه باز شود. چین می‌داند که اگر رکود جهانی ناشی از بحران عرضه نفت رخ دهد، صادرات این کشور آسیب خواهد دید.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل رو وصل کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اينم چین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
دو کشور در مورد کشور ثالث صحبت میکنن که غایبه
این چه طوری ی میخواد سازنده باشه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینم از جناب چین😅😅😅
Iran (Islamic Republic of)
الیا
۱۷:۵۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی الان ادعا داری ضد آمریکایی هستی ولی حرف همین آمریکایی رو باور کردی؟
بعد میشه بفرمایی چرا روسیه و چین قطعنامه ضد ایرانی آمریکا وبحرین برای بازگشایی تنگه هرمز رو وتو کردن؟
یاد بگیر سلام و خداحافظی دشمن رو هم باور نکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چون چین و روسیه از تنگه هرمز دارن نفع میبرن ، چین میره و میاد راحت هم کالاشو جابجا میکنه هم نفتش رو میبره بدون عوارض ، بیشتر توضیح بدم یا فهمیدی جریان از چه قراره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵

عزیزم اینقدر چین وزوسیه از حق وتو برلی ایران استفاده نکردن حالا این بار استفاده کردن ذوق زده شدی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
تردد کشتی های دردسرساز ممنوع ...
تردد کشتی‌هایی که مورد تایید ایران است ..... آزاد
اما بشرط پرداخت عوارض ...
در غیر اینصورت جنگ جنگ تا پیروزی ...
چین هم عوارض پرداخت می‌کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینم از شریک راهبردی ما، چین... شرق گراها کجان؟!؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقدر ساده لوحین اخه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین سمت آمریکاغش نکنه دولت بایدحواسش باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا دیر نشده و بازیچه قدرت های بزرگ نشدیم اتم بسازید از من بشنوید دیر میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپی که من میشناسم انقدر مغروره که حاضره کوچیک چین بشه تا در جنگش با اایران موفقیتی بدست بیاره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چی شد دیدید چین هم شریک امریکا هست بابا چین هرجاجا براش منفعت باشه دقیقا همونجا هست کلی نفت رایگان و با قیمت کم خرید اخرشم با امریکا بست.حالا هی به چین و روسیه دل ببندین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش یه روزی برسه ما هم با تمام‌دنیا رابطه داشته باشیم شعار های چهل سال پیش بزاریم کنار همه ریس جمهور های دنیا بیان کشورمون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط ذره ای اگر عقل بود، همینکار و میکردن، هزاران دریغ و افسوس ، یکبار زندگی میکنیم... حیف از عمر رفته ما که هدر دادند ............
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین دوستاشو حفظ میکنه و با آمریکا معامله تجاری .ایران را از نظر موقعیت به آمریکا ترجیح میده .آمریکا از روی ضعف به چین رفته نه قدرت .۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چینی های قورباغه خوووور نجاست سگ خور شما سگ کی باشید که برای ما تعیین تکلیف کنید.عوارض میگیریم خوب هم میگیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
جوش نیار ... صدات به جایی نمی‌رسه، همینطوری که ما همممون دنبال وصل شدن اینترنت بین‌المللی هستیم و صدامون به جایی نمی‌رسه
