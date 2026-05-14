راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در حفظ و نگهداری راه های اصلی و شریانی موفق به کسب رتبه نخست در سطح کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر گفت: کسب این جایگاه حاصل عملکرد منسجم در وظایف محوله در این اداره‌کل بود که بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، پس ارزیابی عملکرد استان‌ها بر مبنای شاخص‌های تعیین‌شده؛ توسط آذربایجان غربی کسب شد.

وی در ادامه با اشاره به عمکرد اجرایی این اداره کل افزود: در طول یکسال گذشته ۲۰۰ کیلومتر لکه گیری، ۸۵ کیلومتر آسفالت حفاظتی، ۶۴ کیلومتر ماسه آسفالت و ۱۸۶ کیلومتر روکش آسفالت به منظور حفظ و نگهداری از راه‌های اصلی و شریانی در سطح استان انجام شده است.

برچسب ها: کسب رتبه نخست کشور ، حمل و نقل و راهداری
خبرهای مرتبط
در ایام نوروز؛
تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای استان بوشهر ممنوع شد
کسب رتبه نخست شورای آموزش وپرورش هرمزگان در کشور
مدیرکل پزشکی قانونی اردبیل:
پزشکی قانونی اردبیل رتبه اول کشوری را کسب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای قصاص نفس قاتل ۳ نفر در بوکان
ضبط ۵۵ لنگه آرد یارانه ای در ارومیه 
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
حوادث پرتعداد رانندگی در محورهای ارومیه با ۱۵ نفر مصدوم
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
مشاهدە گونە دوپای ویلیامز در منطقە قزن اشنویە
افتتاح ۶ پروژه عرصه سلامت در آذربایجان غربی
مصرف یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمکعبی هر دوره کوره آجرپزی در استان
آخرین اخبار
مصرف یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمکعبی هر دوره کوره آجرپزی در استان
مشاهدە گونە دوپای ویلیامز در منطقە قزن اشنویە
افتتاح ۶ پروژه عرصه سلامت در آذربایجان غربی
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
اجرای قصاص نفس قاتل ۳ نفر در بوکان
ضبط ۵۵ لنگه آرد یارانه ای در ارومیه 
حوادث پرتعداد رانندگی در محورهای ارومیه با ۱۵ نفر مصدوم
۶۰ درصد از ناوگان تاکسیرانی ارومیه نیازمند نوسازی است
گرفتار شدن ۸ خانوار در گل‌ولای محور تکاب - شاهین‌دژ / امدادرسانی هلال‌احمر به ۳۵ نفر
 ۳ هزار کارتن تخم مرغ از طریق مرزهای آذربایجان غربی وارد کشور شد
آبگیری صد درصدی ۵ تالاب نقده