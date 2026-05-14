راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در حفظ و نگهداری راه های اصلی و شریانی موفق به کسب رتبه نخست در سطح کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر گفت: کسب این جایگاه حاصل عملکرد منسجم در وظایف محوله در این اداره‌کل بود که بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، پس ارزیابی عملکرد استان‌ها بر مبنای شاخص‌های تعیین‌شده؛ توسط آذربایجان غربی کسب شد.

وی در ادامه با اشاره به عمکرد اجرایی این اداره کل افزود: در طول یکسال گذشته ۲۰۰ کیلومتر لکه گیری، ۸۵ کیلومتر آسفالت حفاظتی، ۶۴ کیلومتر ماسه آسفالت و ۱۸۶ کیلومتر روکش آسفالت به منظور حفظ و نگهداری از راه‌های اصلی و شریانی در سطح استان انجام شده است.