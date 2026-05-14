برداشت آلوچه از بیش از ۲ هزار هکتار از باغات گیلان آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _  برداشت نوبرانه آلوچه در باغات گیلان آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.

 محصول آلوچه طبق گزارش های اعلام شده بیش از  یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای کشاورزان استان درآمدزایی دارد.

افزون بر ۲ هزار و ۲۱۶ هکتار از باغات گیلان زیرکشت این محصول قرار دارد و ۲۶ هزار و ۵۰۰ کشاورز نیز بهره‌بردار این محصول هستند.

سال گذشته ۱۶ هزار تن آلوچه به ارزش هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از باغستان‌های استان برداشت شد که بیشترین برداشت این محصول در شهرستان‌های تالش، صومعه‌سرا، ماسال، فومن و شفت انجام شده است.

پیش بینی امسال با توجه به شرایط آب و هوایی بیش از سال گذشته است. 

آلوچه یکی از محصولات باغی گیلان شمرده می شود و در همه شهرستان های گیلان  این میوه به صورت ترش و شیرین تولید می شود،  از این میوه علاوه مصرف تر ،  به صورت خشک و رب  نیز استفاده می شود.  

