برداشت آلوچه از بیش از ۲ هزار هکتار از باغات گیلان آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ برداشت نوبرانه آلوچه در باغات گیلان آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.

محصول آلوچه طبق گزارش های اعلام شده بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای کشاورزان استان درآمدزایی دارد.

افزون بر ۲ هزار و ۲۱۶ هکتار از باغات گیلان زیرکشت این محصول قرار دارد و ۲۶ هزار و ۵۰۰ کشاورز نیز بهره‌بردار این محصول هستند.

سال گذشته ۱۶ هزار تن آلوچه به ارزش هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از باغستان‌های استان برداشت شد که بیشترین برداشت این محصول در شهرستان‌های تالش، صومعه‌سرا، ماسال، فومن و شفت انجام شده است.

پیش بینی امسال با توجه به شرایط آب و هوایی بیش از سال گذشته است.

آلوچه یکی از محصولات باغی گیلان شمرده می شود و در همه شهرستان های گیلان این میوه به صورت ترش و شیرین تولید می شود، از این میوه علاوه مصرف تر ، به صورت خشک و رب نیز استفاده می شود.