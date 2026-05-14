معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:پروژه ۱۲ کیلومتری آزادراه پردیس-آبعلی با صرف هزینه ۱۷۰۰ میلیارد تومانی به ازای هر کیلومتر (جمعاً ۲۰ هزار میلیارد تومان) در حال اجراست و با تغییر مسیر به واریانت ۶ کیلومتری، مشکل تملک املاک حاشیه‌ای که سال‌ها پروژه را متوقف کرده بود، حل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به جزئیات جدیدترین پروژه آزادراهی در محور تهران-شمال اظهار داشت: یکی از مسیرهای اصلی منتهی به شمال کشور، آزادراه تهران-پردیس است که با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده و در کاهش ترافیک نقش مؤثری داشته است. ادامه این مسیر از پردیس تا آبعلی و سپس هراز، در اولویت کاری این شرکت قرار دارد.

بازوند در بازدید از قطعه ۱۲ کیلومتری کنارگذر رودهن و بومهن افزود: این مسیر از سال ۱۳۸۱ به عنوان یک راه اصلی تعریف شد، اما در سال ۱۳۹۸ مصوبه تبدیل آن به آزادراه صادر گردید. متأسفانه از آن سال تاکنون، زمان زیادی صرف جذب سرمایه‌گذار شد و در این بازه، ساخت‌وسازهای متعددی با مجوز یا بدون مجوز در حریم مسیر انجام شده که امروز به چالش جدی «تملک» برای ما تبدیل شده است.

وی با اشاره به بازدید شهریور ماه سال گذشته فرزانه صادق(وزیر راه و شهرسازی) از این پروژه تصریح کرد: با توجه به مشکلات تملک، به جمع‌بندی رسیدیم که واریانتی به طول حدود شش کیلومتر طراحی کنیم. این مسیر جدید شامل یک تونل سه‌کیلومتری، یک تونل ۷۷۰ متری و یک پل بیش از ۱۲۰ متری است. خوشبختانه این واریانت منطقی و عاقلانه بوده و اکنون جبهه کاری برای سرمایه‌گذار و پیمانکار باز شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به ابعاد مالی پروژه گفت: کل سرمایه‌گذاری این آزادراه ۱۲ کیلومتری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با توجه به کوهستانی بودن مسیرهای منتهی به شمال، هزینه ساخت هر کیلومتر از این راه‌ها نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان تمام می‌شود. عملیات اجرایی آغاز شده و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف کمتر از یک ماه، فاز اول واریانت نیز تصویب و وارد فاز اجرایی شود.

بازوند در ادامه به دیگر محورهای شمالی اشاره کرد و گفت:فراخوان مشارکت برای ساخت آزادراه قطعه «آبعلی تا پلور» منتشر شده و چندین سرمایه‌گذار برای تکمیل طرح توجیهی اقتصادی مراجعه کرده‌اند. همچنین در مسیر «پلور تا آمل» که به صورت بزرگراهی (بدون عوارض) اجرا می‌شود، قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در حال انجام کار است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رفع نگرانی ترافیکی مردم در مسیرهای شمال کشور خاطرنشان کرد:در برخی روزهای پیک ترافیک، مسافران تا چهار تا شش ساعت در راه می‌مانند. این آزادراه جدید ضمن صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف سوخت، بسته به شرایط ترافیکی بین یک تا دو ساعت از زمان سفر می‌کاهد. علاوه بر محور هراز، برنامه‌هایی برای محور چالوس، فیروزکوه و مسیر تازه‌افتتاح شده تنکابن-الموت-قزوین نیز آغاز کرده‌ایم تا نگرانی مردم برای تردد به شمال برطرف شود.

برچسب ها: آزادراه ، ترافیک
خبرهای مرتبط
نشست مشترک وزرای راه و اقتصاد برای تسهیل ترخیص کالا از بنادر و مرز‌ها
نرخ جدید عوارضی آزاد راه تهران - پردیس مشخص شد
رادارهای هواشناسی و نظامی نقشی در میزان بارش ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
فعلا دست نگه دارن ببینیم تکلیف زلزله چی میشه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نگرانی همه مردم ایران راحتی تهرانیها در رسیدن به شمال است !!!!!!!!!
۰
۱
پاسخ دادن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
آخرین اخبار
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
بودجه ۵۰۴ همتی برای خرید تضمینی گندم باید به موقع پرداخت شود / نظارت بر بازار پتروشیمی ضروری است + فیلم
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی
سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی-هنری ۹۶۰ میلیون تومان شد
کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
تقویت دیپلماسی تجاری در سایه کمیسیون‌های مشترک/ تمرکز بر حفظ بازارهای هدف
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
حداکثر قیمت هرکیلو چای ایرانی ۷۰۰ هزارتومان
قطعی آب در انتظار مشترکان بدمصرف/ ۶۰ درصد مشترکان استان تهران پرمصرف یا بد مصرف هستند+ فیلم
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود
تعمیرات نیروگاه‌های کشور در چه مرحله‌ای است؟
نرخ انواع ارز در ۲۶ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نصب بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در کشور