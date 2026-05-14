باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با اشاره به جزئیات جدیدترین پروژه آزادراهی در محور تهران-شمال اظهار داشت: یکی از مسیرهای اصلی منتهی به شمال کشور، آزادراه تهران-پردیس است که با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده و در کاهش ترافیک نقش مؤثری داشته است. ادامه این مسیر از پردیس تا آبعلی و سپس هراز، در اولویت کاری این شرکت قرار دارد.
بازوند در بازدید از قطعه ۱۲ کیلومتری کنارگذر رودهن و بومهن افزود: این مسیر از سال ۱۳۸۱ به عنوان یک راه اصلی تعریف شد، اما در سال ۱۳۹۸ مصوبه تبدیل آن به آزادراه صادر گردید. متأسفانه از آن سال تاکنون، زمان زیادی صرف جذب سرمایهگذار شد و در این بازه، ساختوسازهای متعددی با مجوز یا بدون مجوز در حریم مسیر انجام شده که امروز به چالش جدی «تملک» برای ما تبدیل شده است.
وی با اشاره به بازدید شهریور ماه سال گذشته فرزانه صادق(وزیر راه و شهرسازی) از این پروژه تصریح کرد: با توجه به مشکلات تملک، به جمعبندی رسیدیم که واریانتی به طول حدود شش کیلومتر طراحی کنیم. این مسیر جدید شامل یک تونل سهکیلومتری، یک تونل ۷۷۰ متری و یک پل بیش از ۱۲۰ متری است. خوشبختانه این واریانت منطقی و عاقلانه بوده و اکنون جبهه کاری برای سرمایهگذار و پیمانکار باز شده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به ابعاد مالی پروژه گفت: کل سرمایهگذاری این آزادراه ۱۲ کیلومتری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. با توجه به کوهستانی بودن مسیرهای منتهی به شمال، هزینه ساخت هر کیلومتر از این راهها نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان تمام میشود. عملیات اجرایی آغاز شده و پیشبینی میکنیم ظرف کمتر از یک ماه، فاز اول واریانت نیز تصویب و وارد فاز اجرایی شود.
بازوند در ادامه به دیگر محورهای شمالی اشاره کرد و گفت:فراخوان مشارکت برای ساخت آزادراه قطعه «آبعلی تا پلور» منتشر شده و چندین سرمایهگذار برای تکمیل طرح توجیهی اقتصادی مراجعه کردهاند. همچنین در مسیر «پلور تا آمل» که به صورت بزرگراهی (بدون عوارض) اجرا میشود، قرارگاه خاتمالانبیا (ص) در حال انجام کار است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت رفع نگرانی ترافیکی مردم در مسیرهای شمال کشور خاطرنشان کرد:در برخی روزهای پیک ترافیک، مسافران تا چهار تا شش ساعت در راه میمانند. این آزادراه جدید ضمن صرفهجویی قابلتوجه در مصرف سوخت، بسته به شرایط ترافیکی بین یک تا دو ساعت از زمان سفر میکاهد. علاوه بر محور هراز، برنامههایی برای محور چالوس، فیروزکوه و مسیر تازهافتتاح شده تنکابن-الموت-قزوین نیز آغاز کردهایم تا نگرانی مردم برای تردد به شمال برطرف شود.