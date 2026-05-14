نائب‌رئیس مجلس با اشاره به این که دولت باید قرارگاه اقتصادی راه‌اندازی کرده و با محتکران و افرادی که سوءاستفاده می‌کنند برخورد کند، تأکید کرد که نباید اجازه داد دشمن در جنگ اقتصادی پیروز شود.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی نیکزاد، نائب‌رئیس مجلس گفت: انتظار ما این است که دولت، قرارگاه اقتصادی راه‌اندازی کند و با محتکران و افرادی که سوءاستفاده می‌کنند مثل زمان جنگ برخورد شود. 

اوایل انقلاب، وقتی که فردی احتکار می‌کرد پلاکارد نصب کرده و اعلام می‌کردند. زیرا جوانان در جبهه جان می‌دادند و برخی از محتکران ثروت‌اندوزی می‌کردند. 

نیکزاد ادامه داد: از زحمات دولت قدردانی می‌کنیم، امّا در ۱۵ روز گذشته، قیمت‌ها بدون منطق افزایش پیدا کرده‌اند و نباید اجازه دهیم که دشمن در جنگ اقتصادی پیروز شود. به همین دلیل، شنبه باید کمیسیون تخصصی کشاورزی و معاون نظارت مجلس و وزیر جهاد کشاورزی برای مقابله با گرانی به ارائه راه حل بپردازند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا پدر و مادرت رو رحمت کنه ،بعد چند دهه فشار تحریم یه اتاق جنگ اقتصادی علیه دشمن نداریم ،تا کار اقتصاد مملکت به اینجا نرسه
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
Me
۱۷:۵۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
قرارگاه چه صیغه ایی هست دیگه ؟؟ از خود ملت همیشه در صحنه کمک بگیرید که قطعا نتایج خوبی در این خصوص خواهید گرفت ..‌خطوط تماس اعلام کنید تا احتکار و گران فروشی گزارش گردد
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۶:۴۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
همیشه از دشمن عقب تشریف دارید
۰
۴
