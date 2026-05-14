باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی نیکزاد، نائب‌رئیس مجلس گفت: انتظار ما این است که دولت، قرارگاه اقتصادی راه‌اندازی کند و با محتکران و افرادی که سوءاستفاده می‌کنند مثل زمان جنگ برخورد شود.

اوایل انقلاب، وقتی که فردی احتکار می‌کرد پلاکارد نصب کرده و اعلام می‌کردند. زیرا جوانان در جبهه جان می‌دادند و برخی از محتکران ثروت‌اندوزی می‌کردند.

نیکزاد ادامه داد: از زحمات دولت قدردانی می‌کنیم، امّا در ۱۵ روز گذشته، قیمت‌ها بدون منطق افزایش پیدا کرده‌اند و نباید اجازه دهیم که دشمن در جنگ اقتصادی پیروز شود. به همین دلیل، شنبه باید کمیسیون تخصصی کشاورزی و معاون نظارت مجلس و وزیر جهاد کشاورزی برای مقابله با گرانی به ارائه راه حل بپردازند.