باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۷،۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۵،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچکدوم اینقیمت نمیارزه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشینو ول کن . چطوری شکممونو سیر کنیم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
جالبه چنان سکوتی در مورد گرونی نه تنها برای خودرو برای همه چیز حاکم شده که انگار هیچکس تحت فشار نیست
باشگاه خبرنگاران جوان در مورد گرانی افسار گسیخته هم بنویس
اگه کل دنیا هم جمع بشن نمیتونن ایران رو نابود کنن اما این گرونی همه چیز رو ممکنه میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
مملکت به حال خودش وله صاحب نداره
ما هم فقط زنده ایم زندگی که نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای‌ بابا ماشینم شده آرزو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
من وانت میخوام واسه کار😭
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا ده سال دیگه هم کار کنم نمی تونم یه پراید بخرم
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۹:۱۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
شمابگوه موتورسیکلت ماشین پیش کش
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۰:۱۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
در ارزوی خرید مبل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
تیتر بزن قیمت نجومی خودرو های اشغال وانحصاری ایران خودرو و سایپا
Iran (Islamic Republic of)
سردار دلها
۱۷:۵۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
گل گفتی
