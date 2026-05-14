باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در بیست و سومین نشست دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، به میزبانی اسلام آباد پاکستان با اشاره به دو جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان اظهار داشت: دو ماه و نیم پیش برای دومین بار و در مدت کمتر از یک سال، کشورمان ایران هدف حمله تجاوزکارانه و ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
وی افزود: نقض حاکمیت ملی و امنیت شهروندان ایرانی ما را ناگزیر ساخت در آماده باش کامل برای دفاع از حقوق ملت و پیگیری حقوقی این جنایت وحشیانه باشیم.
دادستان کل کشور گفت: شرکت در این اجلاس برای من و هیئت همراهم، یک اولویت راهبردی است چرا که معتقدم صدای عدالت خواهی ملتها با ترور و تجاوز خاموش نمیشود. از اینکه فناوری امکان این ارتباطات را فراهم آورده تا صدای ملت ایران از طریق این ویدیو کنفرانس به گوش شما برسد، سپاسگزارم. مراتب تقدیر خود را از دولت و ملت جمهوری اسلامی پاکستان، همسایه برادرمان و شخص جناب آقای منصور عثمان بابت میزبانی ابراز میکنم.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد بیان کرد: نشست امروز در حالی برگزار میشود که جهان با تهدیدات به هم پیوسته و پیچیدهای روبهرو است. این تهدیدات مرزهای جغرافیایی و حاکمیتهای ملی ما را تضعیف خواهد کرد. ما به عنوان مدعی العموم ملتهایمان مسئولیت خطیر در پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندانمان داریم.
وی افزود: در این میان آنچه پیش از همه نگران کننده است، گسترش پدیده شوم اقدامات قهری یک جانبه در مغایرت آشکار با حقوق بینالملل به ویژه اصول منشور ملل متحد است که به بهانههای واهی علیه برخی از کشورهای عضو این سازمان اعمال میشود. تداوم حمله ناجوانمردانه و در دوره به اصطلاح آتشبس و ادامه تهدیدات مکرر، گواه زندهای بر ضرورت موضوعاتی است که در دستور کار امروز ما قرار دارند.
دادستان کل کشور عنوان کرد: تجاوز به قلمرو ایران مصداق بارز همان یک جانبه گرایی و قانون گریزی است که منطقه ما را دستخوش ناامنی ساخته است. رژیمهای جنایتکار امریکا و صهیونی این جرات را صرفاً به دلیل برخورداری از مصونیت کیفری به خود میدهند؛ اما اجازه دهید صریح بگویم حضور ما در این اجلاس در شرایطی است که عدالت کیفری بینالمللی با یکی از تلخترین و آشکارترین نمونههای نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه روبروست.
وی افزود: جنایتی که فریاد وجدان بیدار جهان را برانگیخته و سکوت در برابر آن همدستی در آن است. میخواهم از انبوه جنایات اتفاق افتاده از جنایت مدرسه میناب سخن بگویم. در نخستین ساعات تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونی به ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهر میناب استان هرمزگان سه بار متوالی و با فاصله زمانی، هدف حملات مستقیم موشکی قرار گرفت. این مدرسه نه مرکز فرماندهی نظامی بود، نه انبار مهمات بلکه مدرسهای بود برای دهها دانش آموز معصوم و بیدفاع، نتیجه این حمله عمدی چه بود؟
دادستان کل کشور بیان کرد: ۱۶۸ دانش آموز معصوم همراه با شماری از معلمان و کادر مدرسه به شهادت رسیدند و حق زنده ماندن را از آنها سلب کردند، کودکان ۶ تا ۱۲ سالهای که با موشکهای هوشمند مدعیان دفاع حقوق بشر قطعه قطعه شدند، اما نکته مهمی که نباید نادیده گرفت، واکنش وجدانهای بیدار در غرب است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد عنوان کرد: نمایندگان بسیاری از شخصیتهای حقیقی و حقوقی، این جنایت هولناک را محکوم کردند از جمله برخی از نمایندگان پارلمان اروپا به صراحت اعلام کردند، هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه یک جنایت جنگی عمدی است و تاکید کردند کشورهای اروپایی نباید در چنین جنایتهایی سهیم باشند.
وی تاکید کرد: این اظهارات دو پیام روشن دارد اولاً جنایت میناب با استانداردهای دوگانه قابل پنهان کردن نیست، ثانیا زمان اقدام عملی قضایی فرا رسیده است؛ نباید به محکوم کردن لفظی و کلی بسنده کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: ما به عنوان دادستانهای کل کشورهای عضو شانگهای وظیفه داریم با صدور بیانیهای هرگونه هدف قرار دادن عمدی اماکن و افراد غیرنظامی بویژه کودکان را صریحاً محکوم کنیم و همچنین از تشکیل یک سازوکار مستقل برای مستندسازی جنایات جنگی علیه جمهوری اسلامی ایران، غزه، لبنان حمایت و کشورهای عضو و همکاری قضایی و بر محکومیت با متهمان چنین جنایتهایی اقدام مشترک کنیم.
وی افزود: قاطبه ملت ایران با حمایت قاطع از دولتمردان و نیروهای مسلح کشورمان در مقابل تجاوزات غیر قانونی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی تا پیروزی نهایی همانند ۴۷ سال گذشته ایستاده و مطمئن است الگویی برای ملتها شده و خواهد شد و نام رهبر عالی شهید خود آیت الله العظمی سید علی خامنهای رضوان الله تعالی علیه و شهدای نیروهای مسلح و همه شهیدان را تحت زعامت رهبر عالی و عزیز خود آیت الله سید مجتبی خامنهای همیشه زنده نگه خواهد داشت و راه آنان را ادامه خواهد داد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: هرچه بر ما ضربه زدند و فشار آوردند ما در طول ۴۷ سال قویتر شدیم و بیشتر هم خواهیم شد، بیایید امروز نشان دهیم که عدالت مرز نمیشناسد و سکوت در برابر کودک کشر خط قرمز مشترک همه ماست.
وی اظهار کرد: بر اساس دستور کار امروز و تصمیمات مندرج در پروتکل مایلم بر سه محور تاکید کنم که دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط جنگی مصممتر از همیشه آماده همکاری در آنهاست. نخست؛ تاکید بر غیر قانونی بودن اقدامات قهری یک جانبه و تجاوز نظامی؛ ما عمیقاً از غیر قبول بودن نقض حقوق اساسی از طریق تحریمها به اقدامات قهری یک جانبه تاکید میکنیم، اما باید پرسید مگر حمله نظامی به کشور عضو سازمان، مصداق بارز نقض حقوق اساسی ملتها نیست؟
دادستان کل کشور تاکید کرد: ما از این اجلاس میخواهیم تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران را که هیچ مبنای حقوقی و انسانی و اخلاقی ندارد را صریحا محکوم کند. این رژیمها باید در برابر این جنایت سبوعانه پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: دوم اینکه، پلتفرم همکاری حقوقی و قضایی ابزاری برای شکست دادن مصونیت متجاوزین. ما از پیشنهاد ایجاد پلتفرم همکاری، هماهنگی و همکاریهای حقوقی و قضایی حمایت میکنیم. این سازوکار باید فراتر از جرایم سازمان یافته سنتی، ظرفیت رصد و مستندسازی جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بینالملل توسط قدرتهای متخاصم را نیز داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: دادستانی کل ایران مستندات حقوقی مربوط به جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونی را برای اشتراک گذاری با اعضای علاقمند آماده کرده است که بخشی از آن را پیش از آغاز سخنرانیاینجانب ملاحظه کردید. ما باید با همکاری مشترک قضایی به افسانه بی کیفر مانی این قبیل جنایات پایان دهیم.
دادستان کل کشور گفت: سوم اینکه، همبستگی عملی در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته: تهران سالهاست در خط مقدم مبارزه با تروریسم تکفیری و دولتی آمریکا و صهیونیسم و جرایم سازمان یافته فراملی با تمام توان ایستاده و خواهد ایستاد. تجاوز اخیر اسفند ماه ۱۴۰۴ نه تنها خدشهای در عزم ما ایجاد نمیکند بلکه ما را در مسیر همکاری با اعضای سازمان برای مبارزه با پولشویی، بازگرداندن داراییهای نامشروع و استرداد مجرمان مصممتر میسازد. ما دشمنان صلح و عدالت را از دوستان حاکمیت قانون به خوبی میشناسیم.
وی تاکید کرد: در خاتمه تشکر میکنم از اینکه فرصت را فراهم آوردید تا از راه دور، اما با قلبی سرشار از امید به آینده عدالت محور، سازمان همکاری شانگهای در این اجلاس شرکت کنم. ما مشتاقانه منتظر نشست آتی در شهر تاریخی کازان هستیم وامیدواریم در آن زمان با همکاری شما، گامهای بلندی در جهت احقاق حقوق ملتهای مظلوم و مجازات متجاوزان برداشته باشیم.
در نشست دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی و مسئولیتپذیری عاملان آن، کلیپی از جنایتهای صورتگرفته علیه مدرسه شجره طیبه در میناب را به نمایش گذاشت.
این کلیپ که حاوی تصاویر و مستنداتی از حمله آمریکا و رژیم صهیونی در طول جنگ تحمیلی سوم به ایران بود، با هدف جلب توجه مقامات قضایی کشورهای عضو به ابعاد حقوقی و انسانی این رخداد پخش شد.
در ادامه این نشست، سایر دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز به ارائه سخنرانی پرداختند و دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره گسترش همکاریهای قضایی، مقابله با جرائم سازمانیافته، تروریسم، فساد و تقویت سازوکارهای حقوقی مشترک مطرح کردند. حاضران همچنین بر ضرورت افزایش هماهنگی میان نهادهای قضایی کشورهای عضو برای مقابله با تهدیدات فراملی و تبادل تجربیات حقوقی و قضایی تأکید کردند.