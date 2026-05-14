باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، با اشاره به آخرین وضعیت سیاست‌گذاری در حوزه سوخت، تأکید کرد: در صنعت نفت جمع‌بندی نظرات بر این است که اصلاحات غیرقیمتی در اولویت قرار دارد و این موضوع به طور خاص برای بنزین روی میز است.

وی افزود: درباره بنزین، هم‌اکنون میزان تولید و توان تولید کشور مشخص است؛ اینکه سهمیه‌بندی به چه ترتیبی انجام شود و چگونه در بخش‌های مصرفی توزیع گردد تا کشور با کمترین چالش مواجه شود، به فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌هایی بازمی‌گردد که فراتر از وزارت نفت است.

وزیر نفت با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای بنزین خاطرنشان کرد: آیین‌نامه اجرایی این کارگروه به تصویب دولت رسیده و فرایندهای تصمیم‌گیری درباره سهمیه‌ها و قیمت‌گذاری بنزین در آن کارگروه مطرح می‌شود. وزارت نفت یکی از اعضای این کارگروه است و مسئولیت تولید و توزیع سوخت را بر عهده دارد.

پاک‌نژاد تصریح کرد: تأمین سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل (به‌ویژه بنزین) با همکاری بخش‌های مختلف زنجیره ارزش صنعت نفت و چهار شرکت اصلی عملیاتی در این حوزه انجام می‌شود و همه دوستان درگیر این میزان تولید هستند.

وی در ادامه درباره وضعیت گاز نیز گفت: تعیین میزان مصرف گاز در بخش‌های مختلف، تصمیمی فراتر از وزارت نفت است. ما بضاعت خود را روی میز می‌گذاریم که این میزان توان تولید گاز را در شرایط متفاوت داریم؛ چه در ماه‌های سرد سال و چه در ماه‌های پیش‌رو. نباید منتظر ماه‌های سرد بمانیم، چرا که چالش‌ها زودتر به استقبال ما خواهند آمد.

وزیر نفت در پایان ابراز امیدواری کرد: با لطف خدا و همت فعالان صنعت، قابلیت مدیریت عرضه گاز وجود دارد و این مهم به بهترین نحو ممکن مدیریت خواهد شد.