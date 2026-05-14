باشگاه خبرنگاران جوان - چین بدون برداشتن تحریم‌های خود علیه وزیر خارجه آمریکا، با تغییر شکل نوشتاری نام او در زبان چینی، امکان سفرش به پکن را فراهم کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا که در زمان عضویتش در سنا دو بار تحت تحریم‌های چین قرار گرفت، با تغییر نام توانست دونالد ترامپ را در سفر به پکن همراهی کند.

به گزارش الجزیره، این حضور به لطف یک راه‌حل زبانی و پروتکل دیپلماتیک چین امکان‌پذیر شد، پس از آنکه پکن با تغییر نویسه‌های خط چینی، نام روبیو را تغییر داد.

به گفته آلن فیشر، خبرنگار الجزیره، «چین این کار را با ترفند متفاوت نوشتن نام روبیو در اسناد رسمی انجام داد».

طبق این گزارش، هجای اول نام خانوادگی وزیر خارجه آمریکا (Rubio) که در چینی «لو» تلفظ می‌شود، با یک نویسه متفاوت نوشته شد.

این تغییر نام به «مارکو لو» پکن را قادر کرد تا بدون لغو تحریم‌ها که می‌توانند در موقعیت دیگری اعمال شوند، روبیو را بپذیرد.

دولت چین روبیو را پیش از آنکه در سال ۲۰۲۰ به دولت ترامپ بپیوندد، به خاطر اظهاراتش درباره آنچه سرکوب چین در هنگ‌کنگ ادعا می‌کرد، تحریم کرده بود.