باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه دعوت به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾ سوره آل عمران، آیه ۱۶۹

چهلمین روز عروج ملکوتی امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده مؤمن، مجاهد و انقلابی، یادآور استمرار مسیر نورانی ایثار و مقاومت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که با خون پاک شهیدان، استوارتر، زنده‌تر و بالنده‌تر از گذشته در متن حیات ملت ایران جریان دارد.

رئیس فقید ستادکل نیرو‌های مسلح از پیشگامان دفاع از عزت و امنیت ملی بود که عمر پربرکت خویش را در میدان‌های دفاع مقدس، عرصه‌های پیچیده مقابله با تهدیدات و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی صرف نمود و در نهایت، به قافله عظیم شهیدان والامقام پیوست. بی‌تردید، نام و یاد او در زمره فرماندهان اثرگذار تاریخ معاصر ایران اسلامی ماندگار خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نیرو‌های مؤمن و انقلابی، علما، دانشگاهیان، طلاب، کارگران، اقشار مختلف مردم و دلدادگان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دعوت می‌نماید تا با حضور گسترده، باشکوه و معنادار در مراسم اربعین این شهید والامقام، بار دیگر بر عهد استوار خویش با شهدا تأکید ورزند.

مراسم چهلمین روز شهادت ایشان امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۷ در مصلای امام علی (علیه السلام) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) و بعد از نماز مغرب و عشاء، در شبستان بزرگ امام خمینی (رحمه الله علیه) آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار خواهد شد.»