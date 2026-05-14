باشگاه خبرنگاران جوان - برپایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تهران، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش بینی می‌شود.

طی امروز با فعالیت سامانه بارشی افزایش ابرناکی، وزش باد شدید، در برخی مناطق (به ویژه بخش‌های شمالی شمالی) رگبار و رعد و برق در بخش‌های جنوبی و غربی گاهی همراه با گرد و خاک و در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

همچنین مجددا از جمعه بعدازظهر با نفوذ و گسترش سامانه بارشی، افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق تا یکشنبه در سطح استان پیش بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۵ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل و حداکثر دمای ۲۰ و ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا (۲۶ اردیبهشت) نیمه ابری تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید گاهی رگبار و رعد و برق با کمترین و بیشترین دمای ۱۹ و ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.