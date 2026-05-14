باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ در روزهایی که ایران اسلامی با اتکا به اراده الهی و هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، در مسیر عزت و پایداری گام برمی‌دارد، نشست راهبردی اداره کل زندان‌های آذربایجان غربی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان با رویکردی تحولی برگزار شد.

این نشست با هدف توسعه آموزش‌های فنی و توانمندسازی شغلی مددجویان برپا شد که بر یک اصل بنیادین «تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها و سنگر تولید» تأکید داشت.

مراد فتحی مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی، در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای والامقام و آرزوی نصرت برای رزمندگان جبهه مقاومت، بر تداوم برنامه‌های نظام در سخت‌ترین شرایط تأکید کرد و گفت: تشکیل این جلسات گواهی بر اراده پولادین مسئولان است؛ ما از هیچ مانعی ابایی نداریم و سنگر خدمت را حتی در وضعیت جنگی رها نخواهیم کرد؛ چرا که یقین داریم پیروزی نهایی متعلق به جبهه حق است.

وی با تبیین رویکرد "عدالت ترمیمی" و ریشه‌یابی بزهکاری اظهار کرد: خداوند انسان را پاک آفریده و هیچ فردی مجرم به دنیا نمی‌آید؛ این بسترهای نامناسب اجتماعی و فقر است که فرد را ناچار به بزه می‌کند. ما به دنبال انتقام نیستیم، بلکه هدف ما اصلاح و بازگرداندن هویت به مددجویان است. فتحی در ادامه بر چهار محور کلیدی «هویت‌بخشی شغلی»، «اشتغال صنعت‌محور»، «توسعه کارگاه‌های تولیدی»، «تمرکز بر مناطق محروم» تأکید کرد و گفت: کار به انسان هویت و حرفه به او ماهیت می‌دهد؛ فردی که صاحب تخصص و جایگاه اجتماعی شود، خود بزرگترین مانع در برابر آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز ۱۷۶ کارگاه تولیدی در زندان‌های استان فعال است و ۳۰۰۰ زندانی در مراکز صنعتی مشغول به کارند که این تحول، حاصل نگاه بلند دستگاه قضایی و حمایت‌های دکتر عتباتی است.

فتحی با اظهار اینکه حضور کارآفرینان در فضای سنگین زندان، جهادی بزرگ است؛ گفت: سال گذشته ۲۵۰۰ مددجو با تلاش مربیان فنی و حرفه‌ای صاحب مدرک معتبر شدند که این افتخاری برای نظام است.

وی در خصوص محور چهارم نیز گفت: بازدید از خانواده‌های زندانیان در حاشیه شهرها نشان می‌دهد که نبود مهارت، ریشه بزه است؛ لذا باید چراغ مهارت‌آموزی را در دورترین بازداشتگاه‌ها نیز روشن نگه داریم.

در ادامه، شریفی مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان نیز با تمجید از تعامل دو مجموعه، بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در کاهش آمار زندانیان تأکید کرد و گفت: اگر ما وظیفه خود را در ایجاد اشتغال به درستی انجام دهیم، شاهد سرریز آمار بزه نخواهیم بود. آمادگی داریم با رفع موانع پورتال آموزشی و تجهیز کلاس‌ها به سیستم‌های آزمون آنلاین، آمار ۵۰۰۰ نفری آموزش مددجویان را در سال جاری محقق کنیم.

این نشست با تصویب تجهیز سریع مراکز مدیریت مهارت‌آموزی و توسعه کارگاه‌های صنعتی در شهرستان‌های ماکو، میاندوآب و بوکان به پایان رسید تا پیوند میان "بند" و "تولید"، نویدبخش آینده‌ای روشن برای آسیب‌دیدگان اجتماعی در آذربایجان‌غربی باشد.