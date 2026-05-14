سالن اختصاصی تنیس روی میز بناب با حضور مهراد علی‌ قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور و جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - سالن اختصاصی تنیس روی میز یا خانه تنیس شهرستان بناب با حمایتهای مالی خیر ورزشدوست بنابی احمد آذر و سایر خیران گرانقدر تکمیل و تجهیز شده است. این مجموعه پس از سالها انتظار به عنوان نمادی از پیشرفت ورزشی در کنار صنعت و اقتصاد به جامعه ورزشی تقدیم شد.
مهراد علیقارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور با اشاره به ظرفیتهای مناسب شهرستان بناب برای برگزاری رویدادهای ورزشی گفت:بناب به خاطر موقعیت جغرافیایی و امکانات موجود میتواند میزبان شایستهای برای رقابتهای تنیس روی میز باشد. این ظرفیت فرصتی عالی برای توسعه ورزش در منطقه فراهم کرده است.
وی با تاکید بر اهمیت همافزایی مدیران محلی افزود: وفاق و همدلی که در بین مسئولان شهرستان دیده میشود نقش بسیار مهمی در روند تصمیمگیریها و پیشبرد برنامهها دارد. از هماهنگیهای خوب مسئولان استان و شهرستان در فراهم کردن مقدمات لازم برای برگزاری مسابقات تشکر میکنم.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور در ادامه از همکاری و همراهی مسئولان استانی و شهرستانی قدردانی کرد و به صورت ویژه از فرماندار شهرستان به خاطر حمایتها و پیگیریهای انجام شده در محیا کردن خانه تنیس تقدیر نمود.
وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی آقای محسن قصابماهر رئیس هیئت تنیس روی میز بناب اظهار داشت: اوج شکوفایی این رشته ورزشی در شهرستان مدیون فعالیتهای بیشائبه و فداکارانه ایشان است. تلاشهای ایشان باعث شده است که بناب در ردههای مختلف قهرمانانی را به جامعه ورزشی کشور تقدیم کند.
محمدحسین قلعهای فرماندار بناب در آیین افتتاح این سالن با تقدیر از نقش بیبدیل خیران شهرستان در تمام عرصهها، اظهار داشت: هیچ تشکر و قدردانی در قبال این حرکت بزرگ خیران، جز اجر و پاداش الهی نیست. سخاوتمندیهای حاج احمد آذر و سایر خیران نشاندهنده عمق تعهد مردم بناب به توسعه ورزش است.
وی افزود: وجود امکانات و تجهیزات استاندارد در این سالن، به همراه ظرفیت بالای رشته تنیس روی میز در شهرستان، این امکان را فراهم میکند که مسابقات کشوری در ردههای سنی مختلف در بناب برگزار شود. این شهرستان پتانسیل بالایی برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی دارد.
گفتنی است در این آیین از خانوادههای شهدای ورزشکار جنگ رمضان، خیران شهرستان و حامیان رشته تنیس روی میز با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی تجلیل و قدردانی شد.
گفتنی است این سالن با استانداردهای ملی و بینالمللی تجهیز شده و آماده میزبانی از مسابقات استانی، کشوری و حتی بینالمللی در آینده نزدیک خواهد بود.