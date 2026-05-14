دبیر کمیسیون کشاورزی اینسکو گفت: ضرورت جایگزینی روش‌های سنتی با فناوری‌های نوین راهکار افزایش راندمان تولید و برون رفت بخش کشاورزی از بحران فعلی است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بهزاد جعفری داش بلاغ، دبیر کمیسیون کشاورزی اينسكو به تشریح راهکارهای عملیاتی برای توسعه پایدار کشاورزی کشور پرداخت و گفت: کشاورزی ایران در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد که عبور از روش‌های سنتی و روی آوردن به تکنولوژی‌های نوین، تنها راه نجات این بخش از بحران‌های موجود است.

وی با اشاره به اهمیت بنیادین تغذیه گیاهی افزود: تغذیه گیاهی ستون اصلی تولید محصولات کشاورزی است و کیفیت محصول نهایی مستقیماً به سلامت تغذیه گیاه وابسته است.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته تمرکز بیش از حد بر افزایش کمیت تولید باعث شده تا از جنبه‌های کیفی و اصول علمی تغذیه گیاهی غافل شویم. امروزه با توجه به فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی، استفاده از کودهای شیمیایی به تنهایی پاسخگو نیست و ما نیازمند نگاهی دقیق‌تر و مبتنی بر آزمایش‌های خاک و برگ هستیم.

جعفری ادامه داد: تغذیه اصولی باعث می‌شود گیاه در برابر تنش‌های محیطی مقاوم‌تر شده و با مصرف بهینه منابع، محصولی با کیفیت بالاتر تولید کند. وی تأکید کرد که آموزش کشاورزان در زمینه شناسایی کمبودهای ریزمغذی و استفاده صحیح از کودهای ترکیبی، می‌تواند بازدهی تولید را به طور چشمگیری افزایش دهد.

نقش راهبردی پهپادها در مدیریت بحران‌های فصلی

وی با اشاره به شرایط جوی خاص سال زراعی فعلی افزود: امسال به دلیل بارندگی‌های مناسب و زیاد، دسترسی به مزارع با تراکتور و ادوات زمینی با چالش‌های جدی مواجه شد. اگر پهپادها در سطح کشور وجود نداشتند، متأسفانه بسیاری از محصولات کشاورزی دچار خسارت می‌شدند.

به گفته جعفری، پهپادها به دلیل قابلیت پرواز در ارتفاع پایین و دقت بالا، توانستند نیازهای مزرعه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین اتلاف منابع برآورده کنند.

 این مقام مسئول ادامه داد: استفاده از پهپاد نه تنها سرعت عمل را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش تماس مستقیم انسان با سموم، سلامت نیروی کار را نیز حفظ می‌کند.

وی بیان کرد: پهپادها با ایجاد جریان هوای شدید در زیر بال‌های خود، ذرات سم یا محلول را به عمق پوشش گیاهی نفوذ می‌دهند و پوشش یکنواختی ایجاد می‌کنند که در روش‌های سنتی غیرممکن است. وی ادامه داد: امسال که دسترسی به تراکتور به دلیل گِل‌آلود بودن مزارع دشوار بود، پهپادها نقش یک نیروی تولیدی را ایفا کردند.

جعفری افزود: توسعه زیرساخت‌های لازم برای آموزش خلبانان پهپاد و تأمین قطعات یدکی، می‌تواند در سال‌های آینده نقش این فناوری را در امنیت غذایی کشور پررنگ‌تر کند.

توسعه خوراک دام آماده؛ راهکاری برای کاهش دورریز و افزایش تولید

جعفری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث خوراک دام آماده در سطح کلان کشاورزی کشور پرداخت و گفت: یکی از چالش‌های بزرگ صنعت دام و طیور، تأمین خوراک مناسب و بهینه است. استفاده از خوراک دام آماده در سطح کلان کشاورزی کشور موجب می‌شود دورریز محصولات به حداقل برسد و همزمان تولید گوشت به حداکثر برسد.

وی ادامه داد: در روش‌های سنتی، کشاورزان از بقایای زراعی و محصولات با کیفیت پایین برای تغذیه دام استفاده می‌کنند که این امر نه تنها باعث کاهش تولید گوشت و شیر می‌شود، بلکه منجر به دورریز بخش قابل توجهی از منابع غذایی می‌گردد.

جعفری یادآور شد: خوراک دام آماده با فرمولاسیون دقیق و علمی، تمام نیازهای غذایی دام را تأمین کرده و با بهبود هضم مواد غذایی، راندمان تبدیل خوراک به گوشت را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

مشاور مجمع نمایندگان خراسان رضوی در حوزه کشاورزی با اشاره به مزایای اقتصادی این روش بیان کرد: وقتی دام به درستی تغذیه شود، دوره پرورش کوتاه‌تر شده و هزینه‌های نگهداری کاهش می‌یابد. این در حالی است که بسیاری از دامداران هنوز به روش‌های سنتی و ارزان‌قیمت اما کم‌بازده تکیه دارند. جعفری ادامه داد: توسعه صنایع خوراک دام نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه و همچنین آموزش دامداران است. ما باید به سمتی حرکت کنیم که خوراک دام آماده به یک کالای اساسی و در دسترس برای تمام دامداران تبدیل شود که این امر نه تنها به تولیدکنندگان گوشت کمک می‌کند، بلکه با کاهش وابستگی به واردات علوفه و کنسانتره، به امنیت غذایی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.

مدیریت هوشمند منابع آب و آبیاری تحت فشار

جعفری با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی بیان کرد: با توجه به بحران کم‌آبی در کشور، استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار و افزایش راندمان آب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، از این رو آبیاری سنتی و غرقابی نه تنها باعث هدر رفت مقدار زیادی از آب می شود، بلکه باعث شوری خاک و کاهش حاصلخیزی آن نیز می‌گردد.

جعفری ادامه داد: آبیاری تحت فشار با هدایت دقیق مقدار نیاز آب به ریشه گیاه، مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد راندمان آبیاری تحت فشار بالای ۹۰ درصد است و همزمان با تأمین اکسیژن مورد نیاز ریشه، رشد گیاه را تسریع می‌کند.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌های اولیه نصب این سیستم‌ها ممکن است بالا به نظر برسد، تصریح کرد: اما در بلندمدت، این هزینه‌ها با کاهش مصرف آب، کاهش هزینه نیروی کار و افزایش محصول جبران می‌شود.

 جعفری ادامه داد: دولت و نهادهای مرتبط باید با ارائه تسهیلات و یارانه‌های هدفمند، کشاورزان را تشویق به گذار از آبیاری سنتی به آبیاری تحت فشار کنند. وی در نهایت ابراز امیدواری کرد که با تلفیق سه محور تغذیه گیاهی اصولی و استاندارد در مزارع و باغات و گلخانه، استفاده از سیستم های نوین مکانیزاسیون همانند پهپادهای کشاورزی ،و در بخش دام ،توسعه استفاده از خوراک دام آماده،(که باعث جلوگیری از ضایعات علوفه ای فراوان این بخش است ) صنعت کشاورزی کشور به سمت پایداری و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی حرکت کند.

 دبیر کمیسیون کشاورزی اینسکو گفت: کشاورزی آینده، کشاورزی دانش‌بنیان و فناوری‌محور است و ما باید با به‌کارگیری این راهکارها، و استفاده از نیروهای ج‌ان و نخبه ،از منابع محدود خود بهترین بهره‌برداری را انجام دهیم.

