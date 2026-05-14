مختومقلی فراغی شاعر شهیر ترکمن محور وحدت و همدلی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مراسم نکوداشت دویست و نود و سومین سالروز ولادت مختومقلی فراغی شاعر بلند آوازه قوم ترکمن با حضور جمعی از شعرا و نویسندگان و همچنین مسئولان استانی و کشوری در کنار مزارش در روستای آق توقای مراوه تپه برگزار شد.

مختومقلی فراغی یکی از بزرگترین شاعران ترکمن بود که با سروده‌های خویش نه‌تنها فرهنگ و هویت ترکمن را حفظ کرد، بلکه توانست رسالت شعر را در بیان حقیقت و بازتاب اندیشه‌های مردمی به کمال برساند.

اشعار این شاعر وحدت آفرین سراسر پند و اندرز است و می‌تواند الگویی برای نسل جوان در زندگی باشد.

آیین بزرگداشت مختومقلی فراغی در تقویم رویداد‌های کشور به ثبت رسیده است.