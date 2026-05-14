باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقیزاده در دومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ضمن قدردانی از تلاش های یکساله مجموعه بانکی استان و استمرار و پایداری ارائه خدمات بانکی در شرایط اضطراری و جنگ ، بر همراهی شبکه بانکی با سیاستهای حمایتی دولت در پرداخت تسهیلات و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی متاثر از شرایط جنگ و تحریم تاکید کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در این جلسه با تقدیر از تلاشهای یکساله شبکه بانکی استان، اظهار داشت: نظام بانکی در شرایط فعلی کشور نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای در حمایت از تولید، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از کسبوکارهای آسیبدیده دارد و انتظار میرود در ادامه نیز با حداکثر توان در مسیر تسهیلگری و خدمترسانی به مردم حرکت کنند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و محدودیتهای ایجادشده در روند واردات کالا افزود: دولت تمام ظرفیت خود را برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری، جبران آسیبها و حمایت از صنایع و فعالان اقتصادی به کار گرفته و در این میان، شبکه بانکی میتواند با استفاده از تجهیز و مدیریت منابع، اختیارات قانونی و ظرفیتهای موجود، نقش مؤثری در تسهیلگری و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی ایفا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: امروز سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، پیمانکاران و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری یازمند توجه و حمایت و همراهی نظام بانکی هستند . ضروری است بانکها با لحاظ ملاحظات و محدودیت های موجود در تجهیز منابع ، در حوزههایی نظیر استمهال، بازپرداخت، بخشودگی جرائم و ارائه خدمات حمایتی، همکاری و انعطاف بیشتری داشته باشند.
او همچنین از تدوین بستههای سیاستی و حمایتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: پیشنهادها، نیازها و درخواستهای شبکه بانکی استان برای افزایش اختیارات، حذف مقررات زائد ، وصول مطالبات معوق و تسهیل فرآیندهای بانکی به وزارت اقتصاد منعکس خواهد شد تا زمینه خدماترسانی بهتر به مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود.
تقیزاده با اشاره به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تصریح کرد: عملکرد استان فارس در این حوزه مطلوب بوده و میزان جذب منابع به حدود ۹۲ درصد رسیده است، اما در بخش تسهیلات قرضالحسنه همچنان نیازمند تلاش و همراهی بیشتری هستیم.
او تأکید کرد: دولت در مسیر استفاده از روشهای نوین و غیرتورمی تأمین مالی حرکت میکند و با بهرهگیری از ظرفیتهایی همچون مولدسازی داراییهای دولت، مشارکت عمومی و خصوصی و تأمین مالی از بازار سرمایه تلاش می کند فشار بر منابع بانکی را کاهش دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان با بیان اینکه مجموعه اقتصادی استان با تمام توان در کنار شبکه بانکی قرار دارد، خاطرنشان کرد: تعامل هدفمند، همافزایی و انتقال دیدگاههای کارشناسی بانکها در تعریف پرونده های مشارکتی میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای خردمندانه و حمایت بیشتر از فضای کسب و کار و موثرتر استان باشد.
منبع: دارایی فارس