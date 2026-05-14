باشگاه خبرنگاران جوان- رضا حسنی فرماندار آرادان گفت: گزارشی مبنی بر انفجار در واحد تولیدی رسته مواد شیمیایی واقع در شهرک صنعتی صیدآباد آرادان به مراکز امدادی اعلام شد که بر اثر نشت گاز کلر پنج نفر در این حادثه دچار مسمومیت تنفسی شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات پایگاه آرادان با پشتیبانی تیم امدادی ده‌نمک به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان آغاز شد.

فرماندار آرادان افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیرو‌های هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵، مصدومان به سرعت به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی ابراز کرد: شرایط محل حادثه تحت کنترل قرار گرفت و علت بروز حادثه از سوی دستگاه‌های مرتبط در دست بررسی است.

فرماندار آرادان گفت: رعایت الزامات ایمنی و استاندارد‌های فنی در واحد‌های صنعتی برای پیشگیری از حوادث مشابه ضروری است و نظارت بر این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.