معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت نخبگان را به خاطر خارج شدن از کشور سرزنش نمی‌کند، اما اگر بخواهند برگردند حمایت می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه بازدید‌های میدانی خود از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مراکز به دیدار اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان رفت و نخبگان ایرانی خارج از کشور را یک سرمایه عظیم ملی دانست و گفت: دولت بابت مهاجرت نخبگان به خارج از کشور آنان را سرزنش نمی‌کند ولی اگر این نخبگان قصد بازگشت به کشور را داشته باشند، از آنان حمایت و قدردانی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه حکمرانی مبتنی بر علم و فناوری، راهبرد جدید کشور است، گفت: خط مقدم جوان پژوهشگر و دانشمند ما جبهه نبرد نظامی نیست بلکه میدان پژوهش و علم و اتاق‌های دانش و فناوری است؛ البته آثار کار پژوهشگران در میدان نبرد با دشمن قابل مشاهده است و راهبرد جدید کشور حکمرانی مبتنی بر علم و فناوری است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای کنترل و مدیریت تنگه هرمز پس از جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: ایران امروز صاحب تنگه هرمز بوده و به هیچ قیمت آن را از دست نمی‌دهد. این تنگه، ملک مطلق مردم ایران است که البته ما مدتی از مزایای این آبراهه بهره نبرده بودیم، اما اکنون قصد استفاده از آن را داریم.

وی همچنین در بازدید از سازمان فضایی کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز یک ابرقدرت است، اما منظور ما از ابرقدرت بودن، به معنا و مفهوم کاربرد قدرت در دنیای غرب و استعمار نیست؛ بلکه به این معنی است که ما قصد داریم با علم و فناوری به انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و ملیت خدمت کنیم.

عارف در ادامه خاطرنشان کرد: راهبرد دشمنان درباره ایران همواره اشتباه بوده است. آنان می‌گویند اطلاعی نداریم در ایران چه کسی مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. من پاسخ دشمن را می‌دهم که در ایران مردم همه کاره هستند. مردمی که حدود هشتاد شب در خیابان حاضر بوده و از کشور و نظام دفاع می‌کنند. دشمن رهبر عالیقدر ما را شهید کرد، اما به برکت خون رهبر شهید، مردم منسجم‌تر شده و از کشور، دفاع و نقشه و توطئه‌های دشمن را خنثی کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حملات وحشتیانه دشمن به زیرساخت‌های کشور، بیان کرد: راهبرد دشمن آسیب‌رساندن به زیرساخت‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی بود، چون دشمنان با علم و دانش ایران مشکل دارند. در مقابل راهبرد ما هم نه‌تنها بازسازی این مراکز و زیرساخت‌ها بلکه بهسازی و نوسازی آنها با استفاده از علم و فناوری روز دنیا است.

عارف با تاکید بر همدلی و انسجام میان خیابان، میدان و دولت، گفت: هر سه جبهه با تقسیم کار، انجام وظایف متعددی بر عهده دارند و هیچ اختلافی میان این سه وجود ندارد و خیابان، میدان و دولت بیشتر از هر زمان دیگری متحد و منسجم هستند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
حیدر العراقي 🇮🇶
۱۶:۱۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حضرت امام خمینی (ره) فرموده‌اند: «ما به افراد با تقوا نیاز داریم، نه انسانهای نخبه. همه‌اش میگویند فرار مغزها. به درک که مغزها فرار می‌کنند.»
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۲۰:۰۲ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نخبگان فرارازوطن بدنبال امنیت خودند واگربرای هموطنانشون امنیت ساز باشند میارزد که حمایت شوند همینطور که ملت انقلابی ایران باانسجام وهمدلی شعاروطندوستی وهمراهی بانیروهای مسلح پیروزی افریدند
Iran (Islamic Republic of)
مینا
۱۷:۰۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نخبه اسمش روشه. مغز تو کله شه.. میاد برگرده؟!!
Iran (Islamic Republic of)
تورم و گرونی
۰۲:۴۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نخبه اول اینترنت میخواد تا برگرده آقای ژن برتر !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
بستگی دارد چه کسانی را نخبه بدانید و بعد به حرفشان گوش میدهید یا نه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نخبه ای که از ایران رفته باید به چه امیدی برگرده ؟ اینترنت پرو ؟ اپلیکیشن روبیکا ؟کوئیک یک میلیاردی ؟ وقتی میبینه یک اقا زاده ای سوادش کلاس پنجم دبستانه سوار بنزه یک دکترای شیمی داره تو اسنپ کار میکنه هزار سال بر نمیگرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
جناب عارف مردم شریف همیشه پشت شماها بوده ولی متأسفانه شماها یک ثانیه پشت این ملت شریف وخسته نبودید ماملت فقد وفقد ازشما دورغ شنیدیم بااحترام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نخبه اگه ی ذره عقل داشته باشه چرا باید برگرده؟ برگرده کشوری ک با تقی به توقی نتش قطع میشه؟ نخبه بدون اینترنت بین‌المللی هیچی نیست، منم پولشو ک ندارم حاضرم دست خالی از مرز رد بشم یا رد میشم یا میمیرم، هه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین‌المللی رو وصل کنید
Iran (Islamic Republic of)
سامان
۱۶:۵۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این اقتصاد ضعیف بقیه نخبگان را فراری ندین، اونا که رفتن بازگشتشان پیش کش
Iran (Islamic Republic of)
دانشجوی الزهرا
۱۶:۴۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما دانشجوی داخلی را حمایت نمی‌کنید بعد از دانشجوهایی که روزی فرار کردند حمایت میکنید!!! ما یک اینترنت برای انجام پروژه نداریم!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت نخبه فراری نده نمی‌خواد حمایت کنه!!!!!! مگه نخبه های سهمیه ای الکی تون دیگه جوابگو نیستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما همین هایی که هنوز نرفتن دریابید، نیازی نیست رفته هارو برگردونین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نت رو وصل کن
