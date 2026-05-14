رئیس سازمان اورژانس کشور از اختصاص ۴۰ دستگاه آمبولانس به استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر در سفر به استان آذربایجان شرقی ضمن بازدید از مراکز و زیرساختهای اورژانس استان و تبریز که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند با اشاره به مجروح شدن ۳ تن از همکاران اورژانس در جنگ تحمیلی سوم و آسیب دیدن ۳ دستگاه آمبولانس گفت:استان آذربایجان شرقی با توجه به شرایط خاص یکی از قطبهایی است که باید توجه ویژهای به آن داشته باشیم و امروز نیز پس از جلسه با استاندار آذربایجان شرقی تفاهم نامههایی امضا شد که قرار است ۴۰ دستگاه آمبولانس برای استان و شهر تبریز اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه ساختمان مرکزی اورژانس تبریز از مهمترین و قدیمیترین ابنیه کشور محسوب میشود و ممکن است بر اثر زلزله و بحرانهایی مانند جنگ آسیب ببیند گفت:در این خصوص نیز تفاهم نامههایی برای بازسازی و نوسازی زیرساختهای اورژانس استان آذربایجان شرقی امضا شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از برنامه ریزی برای تامین لوازم یدکی در استان خبر داد و گفت: شبانه روز تلاش خواهیم کرد مشکلات این حوزه و حوزههای دیگر را تا هفته دولت عملیاتی و اجرایی کنیم.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما