باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گلایههای گسترده شهروندان بندرعباس و سایر نقاط استان از صفهای طولانی جایگاههای سوخت در روزهای گرم سال، این مطالبات مردمی را بحق دانست و بر ضرورت رفع سریع این مشکل تأکید کرد.
وی با ابراز همدردی با مردم هرمزگان که در گرمای طاقتفرسا برای تأمین بنزین ساعتها در صف انتظار میمانند، اظهار کرد: این شرایط برای مردم شریف استان که در این روزهای دشوار صبورانه در صفها ایستادهاند، رنجآور و نگرانکننده است و انتظار میرود متولیان امر هرچه سریعتر برای حل این مشکل اساسی اقدام کنند تا مردم بتوانند بدون تحمل صفهای طولانی نیاز خود را تأمین کنند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیریهای استاندار هرمزگان، رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز استان برای ساماندهی وضعیت سوخت قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجامشده ارزشمند و قابل تقدیر است، اما تا زمان حل کامل این مسئله باید با جدیت ادامه یابد.
جراره با اشاره به اینکه بخشی از ایجاد صفها ناشی از سوختگیری مکرر برخی افراد با هدف سودجویی است، تصریح کرد: لازم است با دلالان و سودجویانی که از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و بنزین را با قیمتهای گزاف به مردم میفروشند، برخورد قاطع صورت گیرد. در این زمینه انتظار میرود دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت وارد عمل شوند.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و انسجام بیشتر میان دستگاههای مسئول از جمله استانداری، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای حل ریشهای این مشکل تأکید کرد و افزود: رفع این معضل نیازمند عزم جدی و هماهنگی بینبخشی است و نباید از تلاش برای کاهش صفهای سوخت کاسته شود.
نماینده مردم هرمزگان در پایان اعلام کرد: این موضوع در سطح ملی نیز از طریق مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی و وزارت نفت پیگیری خواهد شد تا ضمن بررسی علل اصلی این وضعیت، درباره افزایش سهمیه سوخت استان یا ارائه راهکارهای فوری تصمیمگیری شود.
منبع:روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی