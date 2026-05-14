باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گاردین گزارش داد که سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به پکن، فضای سیاسی متفاوتی را نسبت به سفر قبلی او در سال ۲۰۱۷ نشان داد، زیرا «چین در بحبوحه افزایش ناسیونالیسم و ​​کاهش نسبی جذابیت آمریکا، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده است.»

ترامپ تهدیدی برای منافع چین

به نوشته این روزنامه، ترامپ روز چهارشنبه وارد پایتخت چین شد و فهمید که دیدگاه ملی‌گرایانه و خوش‌بینی سیاسی در چین همچنان در حال افزایش است و این تبلیغات دولتی و آنچه در داخل به عنوان کاهش ثبات آمریکا تلقی می‌شود، به آن دامن زده است.

گزارش این روزنامه نشان می‌داد که تصویر آمریکا در نظر برخی از شهروندان چینی در سال‌های اخیر تغییر کرده است، زیرا ترامپ دیگر به عنوان یک «چهره سرگرمی» دیده نمی‌شود، بلکه به عنوان «رهبری که ممکن است تهدیدی واقعی برای منافع چین باشد» دیده می‌شود.

آمریکا کشوری دردسرساز است

این روزنامه نوشت: «ماجراجویی‌های» اخیر ترامپ در سیاست خارجی، از ربودن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا گرفته تا جنگ علیه ایران، این دیدگاه غالب در میان مردم چین را تقویت کرده است که آمریکا «کشوری دردسرساز» است.

این روزنامه به نقل از یک شهروند چینی نوشت که روسای جمهور آمریکا، صرف نظر از روش‌هایشان، در نهایت با یک انتخاب رو‌به‌رو هستند: «مقابله با واقعیت وجودی چین». او افزود که واشنگتن «چین را به عنوان یک تهدید می‌بیند. من فکر می‌کنم حدود ۱۰ سال طول خواهد کشید تا آمریکا این موضوع را بپذیرد.»

این شهروند چینی در مورد موضوع «استقلال تایوان» گفت که این موضوع اختلاف بین دو طرف را تعمیق می‌کند، زیرا انتظار می‌رود چین به آمریکا فشار بیاورد تا حمایت خود از این جزیره را کاهش دهد.

او در مورد سفر ترامپ به پکن گفت: «این سفر مطمئنا به بهبود روابط چین و آمریکا کمک خواهد کرد و این نشان می‌دهد که نگرش او نسبت به چین خصمانه نیست.»

بحث با ترامپ هیچ فایده‌ای ندارد

در همین زمینه، کاربری چینی در پلتفرم شبکه اجتماعی ویبو نوشت: «بحث در مورد هیچ چیز با ترامپ فایده‌ای ندارد.»

او افزود: «او به محض بازگشت نظرش را عوض خواهد کرد؛ آنچه صبح می‌گوید نیز ممکن است تا بعد از ظهر تغییر کند.»

منبع: المیادین