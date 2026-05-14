سال گذشته بیش از ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: صادرات استان در سال گذشته از نظر وزنی حدود ۲ درصد و از نظر ارزشی ۱۱ درصد کاهش داشته که بخشی از آن تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی بوده است.
کشاورز گفت: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر از مهمترین اقلام صادراتی استان بوشهر به شمار میروند و پس از آن ماهی و میگو، سنگ و گچ، مس، سبزی و صیفیجات قرار دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: چین، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، هند، سریلانکا و بنگلادش از مهمترین مقاصد صادراتی کالاهای استان هستند.
کشاورز درباره وضعیت واردات نیز گفت: سال گذشته در حوزه ملوانی بیش از یک میلیون و ۱۶۹ هزار تن کالا وارد استان شد که ارزش آن حدود سه میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بوده است.
وی بیان کرد: سهمیه واردات ملوانی و کولبری در کشور هفت میلیارد دلار تعیین شده که حدود نیمی از آن به استان بوشهر اختصاص دارد و در این بخش نیز واردات نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته است، بهگونهای که از نظر وزنی ۱۲ درصد و از نظر ارزشی ۲ درصد رشد ثبت شده است.
کشاورز بیان کرد: تجهیزات برق، قطعات و لوازم یدکی خودرو، خودرو سواری و پارچه از مهمترین کالاهای وارداتی استان بوشهر بوده است.
منبع صداوسیما