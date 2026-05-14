مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: با اجرای طرح های هادی جدید در شهرستان سردشت شاهد دستیابی به شاخص ۵۲ خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی در سفر به حنوب استان و در دیدار با فرماندار سردشت گفت: شاخص اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان سردشت ۴۶ درصد است که امسال با تعریف ۱۵ پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر که ۶ روستای آن جدید هستند شاهد کسب جایگاه ۵۲ درصدی در این شاخص خواهیم بود.

وی اظهار کرد: این شهرستان ۸۵ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که تعداد ۳۸ روستای آن از این شاخص بهره‌مند هستند و امسال نیز ۹ روستا اجرای بازنگری شده و ۶ روستای جدید شاهد اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر در سردشت خواهند بود.

فرماندار شهرستان سردشت نیز ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در این دیدار اظهار کرد: بنیاد مسکن در طول سومین دفاع مقدس تلاش‌های جهادی و بسیار ارزنده ای داشت و شاهد تشکیل ستاد بازسازی و عملکرد مناسب در این خصوص هستیم.