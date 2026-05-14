باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه که به منظور حضور در نشست وزیران امور خارجه گروه بریکس در هند به سر می‌برد امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت با «مائورو وییرا» وزیر امور خارجه برزیل دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار موضوعات دوجانبه، جنگ در غرب آسیا و تحولات بین‌المللی مورد بحث و تبادل‌نظر طرفین قرار گرفت.

وزیر امور خارجه شامگاه روز گذشته به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه گروه بریکس وارد دهلی‌نو پایتخت هند شد. این نشست روز‌های پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود.

عراقچی صبح امروز در سخنرانی خود در نشست اعضای بریکس بر گسترش چندجانبه گرایی در جهان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران پیش از دیدار با همتای برزیلی با وزیر خارجه مالزی نیز دیدار کوتاهی داشت.