مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از امضای قرارداد ۷۵ شرکت کارور با شرکت‌های گاز استانی خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان-سعید توکلی در پنجمین نشست پیگیری برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی که با حضور جمعی از مدیران ستادی، شرکت‌های گاز استانی، پالایشگاه‌ها و مناطق عملیاتی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، بر ضرورت تداوم اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، تأکید کرد و گفت: اجرای مستمر و هدفمند طرح‌های بهینه‌سازی، یکی از محورهای اصلی مدیریت مصرف انرژی در کشور است و خوشبختانه اقدام‌های انجام‌شده در این زمینه روند مطلوبی دارد.

وی با اشاره به عملکرد شرکت‌های تابع در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، افزود: اقدام‌های قابل‌توجهی در بخش‌هایی مانند بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، تعویض بخاری‌های پرمصرف و مدیریت مصرف در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و سایر مراکز پرمصرف انجام شده که نقش مؤثری در کنترل مصرف گاز و استفاده بهینه از منابع انرژی کشور دارد.

هدف‌گذاری برنامه‌های کاهش مصرف 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه برنامه‌های کاهش مصرف در تمامی بخش‌ها هدف‌گذاری شده، تصریح کرد: حوزه‌های کشاورزی، صنایع، نیروگاه‌ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها از جمله بخش‌هایی هستند که اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود. گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد این برنامه‌ها به‌خوبی در حال پیشرفت است.

توکلی با تأکید بر گسترش همکاری با شرکت‌های کارور در حوزه بهینه‌سازی مصرف گازطبیعی، یادآور شد: هم‌اکنون ۷۵ شرکت کارور از ۲۹ استان کشور با شرکت‌های گاز استانی قرارداد امضا کرده‌اند و روند امضا این قراردادها با توجه به استقبال شرکت‌های کارور همچنان در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه توسعه همکاری با شرکت‌های کارور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، یکی از رویکردهای مهم شرکت ملی گاز ایران در اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است، افزود: انتظار می‌رود با استمرار این روند، شاهد صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف گازطبیعی کشور باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر پیگیری مستمر پروژه‌ها و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام‌شده، گفت: هماهنگی و تعامل میان شرکت‌های گاز استانی، پالایشگاه‌ها، مناطق عملیاتی و انتقال تجربیات موفق همسو با مدیریت دانش می‌تواند زمینه تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه مدیریت مصرف و پایداری تأمین انرژی را فراهم کند

